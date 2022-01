Der Berliner Senat hat erneut Ärger wegen seiner Vergabeentscheidungen für den Betrieb der landeseigenen Corona-Teststellen. Jetzt hat die Vergabekammer den Auftrag an das Unternehmen 21Dx in zwei Fällen für rechtswidrig erklärt und folgte damit dem Antrag eines Konkurrenzunternehmens. Dies sagte ein Sprecher der Senatswirtschaftsverwaltung am Donnerstag. Zuerst berichtete der RBB darüber. Nun muss über den Auftrag neu entschieden werden.

Die Kammer entschied bereits am Dienstag in zwei Fällen. Bei der Nachprüfung einer Vergabe befand die Vergabekammer, dass der Ausschluss eines anderen Unternehmens aus dem Vergabeverfahren rechtswidrig war. Und dass die Bewertung der Angebote wiederholt werden muss – samt Angebot des Unternehmens, das Beschwerde eingelegt hatte.

Zudem geht es um den im November erteilten Interimsauftrag für die Teststellen. Die Gesundheitsverwaltung soll nur das Münchner Unternehmen 21Dx zur Abgabe eines Angebots aufgefordert haben. Aus Sicht der Vergabekammer ist das nicht zulässig, weil andere Angebote nicht berücksichtigt und Konkurrenten von 21Dx von der Vergabe ausgeschlossen wurden.

Das Vorgehen der Gesundheitsverwaltung war ohnehin umstritten. Bereits im März 2021 hatte 21Dx den Auftrag für den Zuschlag für die zwölf landeseigenen Teststellen erhalten, unterlegene Konkurrenten hatten schon damals Kritik geäußert und bei der Vergabekammer Beschwerde eingelegt.

Bisher drei Ausschreibungen zu den Teststellen

21Dx war im Juli 2020 gegründet worden, im November 2020 hatte das Unternehmen den ersten Senatsauftrag erhalten.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Insgesamt nahm der Senat bislang drei Ausschreibungen zu den Teststellen vor. Zunächst waren mehrere Unternehmen beauftragt worden, bei der zweiten Ausschreibung hatte die Gesundheitsverwaltung 21Dx gebeten, die Leistungsbeschreibung zu detaillieren – was dann Teil der Ausschreibung wurde und vergaberechtlich zulässig sein soll.

Mehr zum Thema Vorwürfe von Wettbewerbsvorteilen 21DX bestreitet Unregelmäßigkeiten bei Auftragsvergabe für Testbetrieb in Berlin

Da sich die Prüfung der Beschwerden der anderen Unternehmen vor der Vergabekammer in die Länge zog, hatte die Gesundheitsverwaltung immer neue Interimsaufträge an 21Dx vergeben – um die Teststellen weiter offen zu halten.