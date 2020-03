Auf dem Boxhagener Platz in Friedrichshain hat die Berliner Polizei eine Ansammlung von 150 Personen festgestellt. Nach drei erfolglosen Lautsprecherdurchsagen entschied das Bezirksamt, die Grünfläche des Boxhagener Platzes zu sperren (mehr unten im Blog). Am Kottbusser Tor kamen am Nachmittag gut 200 Menschen zu einer spontanen Demonstration zusammen. Die Polizei löste auch diese Versammlung auf und nahm mehrere Menschen fest.

Wie eine Senatssprecherin am Samstag mitteilte, nimmt Berlin sechs schwerkranke Corona-Patienten aus Frankreich auf. Per Flugzeug sollen die Personen am Samstag von Straßburg nach Berlin gebracht werden.

In Berlin sind mit Stand Samstagabend 2337 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, also 185 mehr als am Tag zuvor. Neun Menschen sind laut Gesundheitsverwaltung bisher an Covid-19 gestorben, 765 genesen. In Brandenburg sind bisher drei Corona-Patienten gestorben. Dort gibt es offiziell 721 Infizierte.

