24-jährige Studentin in Berlin vermisst Polizei sucht mit neuem Foto nach Maria Fernanda Sanchez Castañeda

Von der vermissten Studentin Maria Fernanda Sanchez Castañeda aus Berlin-Adlershof fehlt noch immer jede Spur. Das sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel am Montagmittag auf Anfrage. Nun hat die Polizei ein neues, aktuelleres Foto der 24-jährigen Mexikanerin veröffentlicht, um die Suche weiter voranzutreiben.

Nach Angaben des Sprechers sind bei der Polizei zwar bereits mehrere Hinweise zu dem Fall eingegangen, allerdings gebe es weiter keine Anhaltspunkte auf den Aufenthaltsort von Maria Sanchez. Auch die Suche mit Spürhunden habe nicht zum Erfolg geführt.

Dieses neue Foto von Maria Fernanda Sanchez Castañeda veröffentlichte die Polizei am Montag. Noch immer fehlt von der vermissten 24-Jährigen jede Spur. © Polizei Berlin

Maria Sanchez gilt seit dem 22. Juli als vermisst. An jenem Sonnabend hatte sie laut Polizei ihre Wohnung am Büchnerweg in Adlershof verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt.

Vor allem Berlins lateinamerikanische Community sucht seither nach der Mexikanerin, die an der Berliner University of Europe for Applied Sciences studiert. Über 100 Freiwillige haben in den vergangenen Tagen die Umgebung des Studierendenwohnheims, in dem die 24-Jährige lebte, abgesucht und Flyer verteilt. Zudem suchen sie mithilfe des eigens eingerichteten Instagram-Accounts „find_maffy_berlin“.

Polizei bittet um Mithilfe © Polizei Berlin Wer hat Maria Fernanda Sanchez Castañeda seit dem 22. Juli 2023 gesehen? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen? Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: 24 Jahre alt

1,50 bis 1,55 Meter groß

schlanke Figur

langes, dunkles Haar Hinweise:

Sachdienliche Hinweise nimmt die Vermisstenstelle in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten entgegen unter der Telefonnummer 030-4664912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de. Auch andere Polizeidienststellen können kontaktiert werden.

Vergangenen Dienstag waren die Eltern von Maria Sanchez in Berlin eingetroffen, um sich an der Suche zu beteiligen. Am Freitagnachmittag veröffentlichte auch die mexikanische Botschaft eine Pressemitteilung im Namen der Familie und bat um weltweite Unterstützung dabei, die Studentin zu finden. Auch die University of Europe for Applied Sciences bittet öffentlich um Hilfe bei der Suche.