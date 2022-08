Auf Tage großer Hitze sind in Teilen Europas und auch in Deutschland am Donnerstag schwere Unwetter gefolgt. An Berlin zogen die Gewitterzellen weitgehend vorbei – doch im Osten der Stadt gab es am frühen Abend heftige Regenfälle.

Fast 24 Liter pro Quadratmeter kamen in Köpenick herunter, wie die Berliner Wasserbetriebe meldeten. Immerhin 17 Liter waren es noch in Friedrichshagen und zwölf bis 13 Liter in Grünau und Biesdorf.

In Köpenick wurden durch das Gewitter Straßen überschwemmt. Die Straßenbahnlinien 62, 63 und 68 mussten teilweise umgeleitet werden. Ein Twitter-Nutzer berichtete, der S-Bahnhof stehe teilweise unter Wasser.

Der Boden konnte so viel Regen in so kurzer Zeit auch dort nicht aufnehmen, wo er nicht versiegelt war.

Auch über den Osten Brandenburgs zogen die Gewitter hinweg. Wie der rbb unter Berufung auf die Regionalleitstelle Nordost für die Kreise Oberhavel, Barnim und Uckermark berichtete, wurden auch dort Straßen überflutet und außerdem Bäume vom Sturm umgeknickt.

Wesentlich heftiger fielen die Unwetter im Alpenraum aus. In Österreich starben fünf Menschen durch umstürzende Bäume. In München musste der Finalabend der Leichtathletik-Europameisterschaft im Olympiastadion zwischenzeitlich unterbrochen werden. (mit dpa)