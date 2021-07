Um der an akuter Leukämie erkrankten Landesgeschäftsführerin der Berliner SPD, Anett Seltz, und anderen Betroffenen zu helfen, haben sich Promis, Parteifreunde und Politikkollegen am Samstag im Netz verabredet.

„Am Samstag, 10. Juli, werde ich 24 Stunden lang per Livestream online sein, denn ich will gemeinsam mit vielen anderen Menschen Spender:innen für Anett und die DKMS Deutschland finden“, kündigt Parteifreund Alfonso Pantisano an. Los gehen soll es am Freitagabend um eine Minute vor Mitternacht, ein Youtube-Link zum Livestream ist bereits eingerichtet.

Zu den Teilnehmenden am langen Talk für die vierfache Mutter Seltz gehören SPD-Promis wie Saskia Esken, Katarina Barley und Kevin Kühnert, aber auch Politiker anderer Parteien wie Bernd Riexinger (Linke) und Konstantin Kuhle (FDP) sowie DSDS-Sieger Prince Damien und Moderatorin Kim Fisher.

Die DKMS ist die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Leukämie (Blutkrebs) ist eine bösartige Erkrankung der weißen Blutkörperchen (Leukozyten), die im Körper für die Infektabwehr zuständig sind. Sie entsteht im Knochenmark.

Ohne medizinische Behandlung führt eine Leukämie zum Tod. Helfen kann eine Chemo- oder Strahlentherapie. Schlägt sie nicht an, ist die Übertragung von gesunden Stammzellen die letzte Chance, das Leben eines Patienten zu retten.

Seltz hatte Anfang Juni von ihrer Erkrankung erfahren und diese bald darauf öffentlich gemacht. „Eine Diagnose, ein Satz veränderte mein Leben, auch das meiner Familie“, schrieb sie in einer Mitteilung der DKMS.

Die 54-Jährige ist in der Charité in Behandlung und hat bereits mit einer Chemotherapie begonnen. Sie ist seit 2017 Landesgeschäftsführerin der SPD in Berlin. (Tsp, dpa)