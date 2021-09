Im Fall der 26-jährigen Frau, die im Juli in einer Bunkeranlage in einem Waldstück bei Oranienburg tot aufgefunden wurde, bittet die Polizei um Hinweise zu zwei Beweisstücken, die gesucht werden. Es geht dabei um ein helles Top, das das Opfer trug, und eine roséfarbene Handtasche der Marke "Fila".

Auf einem Foto, das die Polizei veröffentlichte, ist die Frau zu sehen. Sie trägt das Top, die Handtasche liegt auf einer an ihrem Fahrradlenker befestigten Tasche. Beide Beweisstücke sind verschwunden.

Die Frau war am 19. Juli an einer Bunkeranlage bei Friedrichsthal in Oranienburg im Landkreis Oberhavel entdeckt worden. Montagearbeiter, die sich die Bunkeranlage ansehen wollten, hatten die Leiche entdeckt und die Polizei informiert. Die Anlage liegt versteckt im Wald und ist von Moos bewachsen.

Am Mittwoch hatte eine Hundertschaft der Polizei das Waldstück abgesucht, in dem die Leiche zuvor gefunden worden war. Als Todesursache gab die Polizei Stichverletzungen an.

Mehr zum Thema 26-jährige Frau tot gefunden Leiche in Waldstück in Brandenburg entdeckt – Obduktion soll Hinweise geben

Hinweise können bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 abgegeben werden. (Tsp)