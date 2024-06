270 Polizisten im Einsatz Propalästinensischer Autokorso zieht durch Berlin

Ein propalästinensischer Autokorso, der durch Berlin ziehen soll, ist am Sonntagnachmittag gestartet. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Versammlung wurde demnach von 14 bis 18 Uhr angemeldet, soll am Potsdamer Platz beginnen und an der Grenzallee in Neukölln enden.

Fotos zeigen zahlreiche Autos an der Friedrichstraße in Mitte, die teils mit palästinensischen Flaggen beklebt in Richtung Norden fahren.

270 Einsatzkräfte begleiten laut Polizeisprecher den Korso, der auch für Fahrrad- und Motorradfahrer vorgesehen ist. „Gleiche Rechte auch für Palästinenser. Stoppt den Völkermord, sofort!“ heißt es in dem Versammlungstitel unter anderem. 450 Teilnehmende waren laut Polizei angemeldet. Wie viele tatsächlich mitfuhren, war am frühen Sonntagabend noch nicht bekannt. (Tsp)