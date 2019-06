Seit Montag ist es heiß in der Region – so heiß, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine amtliche Hitzewarnung verlängert hat. Diese gilt in Berlin und den meisten Teilen Brandenburgs ab Dienstagvormittag bis Mittwoch um 19 Uhr. "An beiden Tagen ist mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Berlin zu rechnen. Heute ist der zweite Tag der Warnsituation in Folge", heißt es vom DWD.

In Berlin werden am Dienstag Temperaturen von bis zu 29 Grad Celsius erwartet. An der Cottbusser Messstation erwartet der DWD einen Brandenburger Spitzenwert von 31 Grad am Abend. Auch am Dienstag kann es zu Gewittern kommen, so der Wetterdienst: Am späten Dienstagnachmittag und am Abend seien "vor allem in der Südhälfte Brandenburgs vereinzelte Hitzegewitter nicht ausgeschlossen", auch Starkregen, kleinkörniger Hagel und Sturmböden werden erwartet. Die Gewitterneigung nehme in der Nacht jedoch rasch ab.

Aufgrund der Hitze steigt auch die Waldbrandgefahr: In Berlin-Grunewald löschte die Feuerwehr am Montag 40.000 Qudratmeter brennendes Unterholz. In Brandenburgs Wäldern steht eine Fläche so groß wie der Wannsee in Brand. (Tsp)