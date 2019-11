"Berlin ist ein Ort, in dem man Sachen selbst in die Hand nimmt" Der Kulturschaffende Jochen Sandig, der unter anderem das Tacheles und die Sophiensaele gegründet hat, spricht sich beherzt für bürgerliches Engagement aus: "Berlin ist ein Ort, wo man sich nicht drauf verlässt, dass irgendwas was regelt, sondern wo man Sachen selbst in die Hand nimmt." Auch heute noch gebe es "genügend Zukunftsaufgaben in der Stadt, und die müssen wir Bürger in die Hand nehmen." Der ehemalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit sagt, auch die Politik müsse daran mitwirken, dass Wohnraum bezahlbar bleibe.

Bild: Nina Breher