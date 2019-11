Start mit Lesung: erst zuhören, dann diskutieren Als erste liest Jackie Thomae eine Szene aus ihrem Roman "Brüder" vor: Ein westdeutsches Pärchen zieht kurz nach der Wende in eine Luxusplatte im Pankow. Dort - "aus einem Land ausgewandert, dass es nicht mehr gab" - unterstellt der Protagonist allen, Ex-Parteikader zu sein. Jackie Thomae ist in den Siebzigern in Halle geboren. Moderatorin Esra Kücük spielt auf die jüngsten Ereignisse in ihrer Geburtsstadt an. Thomae sagt: "Ich war da nie, ich bin in Leipzig groß geworden. Ich kann also kein 'Halle-Gespräch' führen."

