Nord-Süd- statt Ost-West-Frage? Wechsel nach Wilmersdorf: Dort ist Simon Strauß aufgewachsen. Er ist 1988 geboren, hat also vom geteilten Deutschland selbst kaum etwas mitbekommen. Aber ein bisschen etwas doch: Seine erste Kindheitserinnerung sei die an eine Grenze in der Havel. Als Kind habe er das paradox gefunden: "Wie kann man Wasser überhaupt teilen?" Strauß spricht sich dafür aus, die Ost-West-Debatte hinter sich zu lassen und sich europäischen Fragen hinzuwenden. Auch in seinem Buch "Römische Tage" beschäftigt sich der studierte Historiker laut eigener Aussage "nicht mit der Ost-West-Frage, sondern mit der Nord-Süd-Frage: Ist im Süden - in Rom - ein Glutkern der Emotionalität?"