Mit der Öffnung der Mauer begann auch gleich ihr Abriss - durchs Volk. Die berühmten Mauerspechte hämmerten vom ersten Tag an auf den "antiimperialistischen Schutzwall" ein. Es grenzt an ein Wunder, dass es angeblich heute noch immer originale Mauerstücke gibt. Wie steht die Mauer im Kurs? Trotz Jubiläum offenbar nur mäßig. Im Souvenirshop des Hauptstadtportals berlin.de werden die Stücke in den Varianten "Bruderkuss" und "30 Jahre Mauerfall", jeweils eingefasst von einem Acrylbogen, für 6,29 Euro statt 8,99 Euro angeboten. Da kann man sich von der Differenz gleich noch einen Döner in Neukölln gönnen.