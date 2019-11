Der Fotograf Ekko von Schwichow kam am 9. November '89 22.30 Uhr zum Grenzübergang Bornholmerstraße, West-Berlin. Er drückte ab. Dieser Trabi (IT 25-45) war einer der ersten im Westen. Jetzt sucht er die Insassen, will wissen, was aus ihnen wurde. Kriegen wir das hin, Twitter?