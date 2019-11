Pompeo: Mit 40 Wagen ins 48-Einwohner-Dorf

Trumps Spitzendiplomat ist in Deutschland. Wir berichteten bereits über seine Rede bei der Körber-Stiftung. Doch nicht nur in Berlin sorgt der Tross von US-Außenminister Mike Pompeo für viele Sperrungen – in Mödlareuth wollen sie nur noch ihre Ruhe haben. Gleich 40 Wagen umfasste die Kolonne, es kam auch zu einem kleinen Auffahrunfall auf dem Weg nach Mödlareuth, ein einst geteiltes Dorf an der Grenze zwischen Thüringen und Bayern. Karin Mergner fühlte sich durch die scharfen Kontrollen wegen des Besuchs fast an die Zeit damals erinnert, wie sie im Gespräch mit unserem Hauptstadtbüroleiter Georg Ismar berichtete.

Die Geschichte ist so besonders, dass zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls sogar Pompeo dem 48-Einwohner-Dorf im Rahmen seines Deutschlandbesuchs am Donnerstag seine Aufwartung machte. Bis 1989 lief auch durch ihr Dorf eine Betonmauer, Mödlareuth, das Mini-Berlin – oder wie die Amerikaner sagten: „Little Berlin“. Ein Teil gehört heute zu Bayern, der andere zu Thüringen, Mergner wohnt im kleineren bayerischen Teil, Vorwahl 09295 – im thüringischen Teil gilt die Vorwahl 03664. „Wegen der Sicherheitsvorkehrungen mussten wir immer den Personalausweis dabei haben, wenn wir vor die Tür gingen. Das war ja wie zu DDR-Zeiten“, sagt Mergner mit Blick auf den hohen Besuch aus Amerika. Sie ist mittlerweile etwas genervt, immer wieder von damals zu berichten, sogar ein TV-Team aus Südkorea stand mal auf ihrem Bauernhof. „Lasst uns in Ruhe, das ist der Traum von ganz Mödlareuth“, sagt Mergner. Mauerreste haben sie und ihr Mann übrigens zum Befestigen eines Silos auf ihrem Bauernhof verwendet.