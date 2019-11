Betrunken vor Freude

"Ich weiß jetzt schon, dass ich heute Abend betrunken sein werde", sagt Jens Starke, "vor Freude. Aber Alkohol mag ich auch ganz gerne." Und prostet mit seinem Piccolo in die Luft. "Ich finde es toll, wie Menschen zusammenkommen, ganz ohne Mauern und Grenzen."