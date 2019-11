Immerhin gab es das Begrüßungsgeld, 100 DM pro Besucher, aber auch dessen Auszahlung wollte erst mal organisiert werden. Waren die Besucher gerade noch gewissermaßen tröpfchenweise an den Schaltern erschienen, stürmten sie nun plötzlich zu Tausenden heran. Die Berliner Sparkasse zahlte allein bis zum 29. Dezember das Begrüßungsgeld 1,2 Millionen Mal aus.

Die Auszahlung begann bereits am 10. November, pünktlich um 9 Uhr. Die Sparkasse hatte auf dem Breitscheidplatz sogar einen mobilen Schalter eröffnet, dehnte rasch die Öffnungszeiten aus, um des Andrangs Herr zu werden. Vorausgegangen waren hektische Telefonate zwischen Bank und Senat, improvisierte Anweisungen, wie die 100 DM zu quittieren seien, um mehrfachem Kassieren des Begrüßungsgeldes zu begegnen.

Andere Banken schlossen sich bald an, boten wie die Berliner Bank unbürokratische Hilfe an und hielten das Versprechen auch. Und dennoch stauten sich besonders an den grenznahen Filialen die auf Bares Wartenden zu beachtlichen Ansammlungen, ließen vorübergehend den hierzulande unbekannten Job des „Schlangenbeschwörers“ entstehen: So hießen die Bankmitarbeiter, die den geduldig Wartenden Ratschläge gaben, in welcher Filiale der Andrang geringer sei.

Dennoch blieb die Kaufkraft anfangs arg begrenzt, was man selbst in der am anderen Ende der Welt erscheinenden „Bangkok Post“ registrierte. So wurde in einem Bericht über die ersten Tage nach dem Mauerfall auch eine Mitarbeiterin der Kosmetikabteilung des KaDeWe zitiert, die vom großen Interesse der DDR-Frauen an Gratis-Warenproben berichtete. Die verteile man auch bereitwillig, denn wenngleich das Geld der Besucherinnen für eine ganze Flasche Parfüm meist noch nicht ausreiche: Irgendwann würden sie es sich leisten können.

Aber verkaufen wollte man im West-Berliner Einzelhandel selbstverständlich auch, behalf sich mit Sonderaktionen, speziellen Präsentationen besonders preiswerter Ware, ließ auch Bezahlung in Ost-Mark zu. „Wir tauschen Ost gegen West“ warb etwa Bilka an der Joachimsthaler Straße mit großem Plakat um Ostkunden. Das Kaufhaus gibt es auch nicht mehr, heute sitzt dort Karstadt Sport.

In den Adler-Bekleidungsmärkten im Ku’damm-Karree und am Kurt-Schumacher-Platz konnten DDR-Bürger 30 Prozent des Kaufpreises sogar 1:1 in Ost-Mark bezahlen.

Trotz solcher Werbeaktionen hatten besonders preiswerte Waren Hochkonjunktur, bei Foto-Radio-Wegert in der Potsdamer Straße – auch vom Markt verschwunden – etwa günstige Kassettenspieler und Radios sowie Zubehör.

Ja, vorübergehend meldete der Handel sogar Umsatzrückgänge, weil die vom Andrang verschreckten West-Berliner wegblieben und die Ost-Deutschen noch nicht in der Lage waren, diese Einbußen auszugleichen.

Zum Glück mussten sie ihr knappes Geld, einmal im Westen angekommen, nicht noch in Fahrscheine investieren: Bis Jahresende war die BVG für DDR-Bürger gratis.

Die Bemühungen, den Besuchern aus dem Osten den Weg durch den Westen zu ebnen, die Menschenströme zu kanalisieren und in geordnete Bahnen zu lenken, hatten schon in der Nacht des Mauerfalls begonnen. Der Regierende Bürgermeister Walter Momper (SPD) hatte die Chefs von Bus und U-Bahn zu sich gebeten, um erste Maßnahmen zu vereinbaren.

„Dagegen war die Quadratur des Kreises ein Kinderspiel“, erinnerte sich später der damalige Bus-Chef Wolfgang Jähnichen. Einer seiner Fahrer, Michael Raphaelian, der heute als stellvertretender Betriebshofleiter in der Wilmersdorfer Cicerostraße arbeitet, erinnert sich noch gut an die Nacht des Mauerfalls, als er plötzlich über Funk die Anweisung erhielt, nicht mehr nur wie gewohnt nach Drewitz zu fahren, um dort Ost-Rentner nach West-Besuchen hinzubringen oder abzuholen, sondern weiter bis hinein nach Potsdam, zum Bassinplatz.

„Wissen Sie überhaupt, wie Sie dahinkommen?“, wurde er noch gefragt, zum Glück wusste er es. Leer fuhr er hin, voll besetzt kam er zurück. Eine ganz besondere, euphorische Stimmung habe an den ersten drei, vier Tagen geherrscht, Fahrer hätten sich spontan bereit erklärt, nach Dienstschluss zwei weitere Stunden zu fahren – eine Welle der Hilfsbereitschaft, die auch in offiziellen Berichten nachklingt: „Etwa 100 BVG-Busfahrer meldeten sich in dieser Nacht freiwillig zum Dienst“, berichteten die „Berliner Verkehrsblätter“.

Selbst Busse aus Westdeutschland kamen zum Einsatz, von den dortigen Verkehrsbetrieben ausgeliehen, und auf dem Kurfürstendamm verkehrten eine Zeit lang sogar dunkelblaue US-Schulbusse im Linienverkehr. Besonders der Verkehr mit dem Umland wurde mittels Bussen organisiert, in der Innenstadt gab es immerhin S- und U-Bahn.

Die Stationen der Nord-Süd-Linien waren allerdings bis auf die Friedrichstraße Geisterbahnhöfe, das blieb noch einige Zeit so. Die U-Bahnstation Jannowitzbrücke immerhin wurde schon am 11. November für die U8 geöffnet: BVG (West) und BVB (Ost) hatten perfekt zusammengearbeitet, und am 14. November endeten auch die Durchsagen „Letzter Bahnhof in Berlin (West)“ an den vier Grenzstationen von U6 und U8.

Und der Tagesspiegel? Entsandte umgehend zwei ständige Korrespondenten nach Ost-Berlin und eröffnete Mitte Dezember ein Büro in der Schadowstraße 6. Den Mauerfall hatte die Zeitung am 10. November mit einem vierseitigen Extrablatt gefeiert, stand dann vor dem Problem, dass die Lastwagen mit den Zeitungsbündeln kaum vom Hof in der Potsdamer Straße runter- und dann schon gar nicht weiterkamen.

Ein Redakteur packte sich kurz entschlossen zwei Packen hinten aufs Rad, fuhr zum S-Bahnhof Bellevue, stieg ein und pries lautstark die Sonderausgabe an. Die Reaktion blieb erst verhalten, bis ein Fahrgast vorsichtig nachfragte, was es denn koste. „Nichts.“ Ruckzuck, waren die Bündel verteilt.