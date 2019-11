Verkehrsbehinderungen sind oft die Fußnote Berliner Großveranstaltungen. Bei der Festwoche zum Mauerfall-Jahrestag müssen Fahrgäste sicherlich mit vollen Bussen und Bahnen rechnen.

Für Autofahrer dürften sich die Einschränkungen indes in Grenzen halten, weil Veranstaltungen vielfach auf Plätzen und in Gebäuden stattfinden. Die große Ausnahme: das Brandenburger Tor, wo schon am 9. November 1989 nichts mehr ging.

Rund um das Berliner Wahrzeichen gibt es eine Reihe von Sperrungen, die bis zum Wochenende nach und nach ausgeweitet werden und auch danach teilweise noch anhalten – bis alles wieder abgebaut ist. Über alle aktuellen Behinderungen informiert die Verkehrsinformationszentrale.

Vom 21. Oktober, 6 Uhr, bis 16. November, 0 Uhr:



Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Yitzhak-Rabin-Straße

zwischen Brandenburger Tor und Yitzhak-Rabin-Straße Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße

Vom 6. November, 6 Uhr, bis 12. November, 6 Uhr:

Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern und Yitzhak-Rabin-Straße

zwischen Großer Stern und Yitzhak-Rabin-Straße Yitzhak-Rabin-Straße zwischen Straße des 17. Juni und Scheidemannstraße

Vom 8. November, 20 Uhr, bis 10. November, 4 Uhr:

Heinrich-von-Gagern-Straße zwischen Paul-Löbe-Allee und Scheidemannstraße

zwischen Paul-Löbe-Allee und Scheidemannstraße John-Foster-Dulles-Allee/Scheidemannstraße zwischen Spreeweg und Wilhelmstraße

Vom 9. November, 6 Uhr, bis 10. November, 6 Uhr:

Wilhelmstraße zwischen Dorotheenstraße und Unter den Linden

zwischen Dorotheenstraße und Unter den Linden Ebertstraße zwischen Hannah-Arendt-Straße und Behrenstraße

zwischen Hannah-Arendt-Straße und Behrenstraße Behrenstraße zwischen Ebertstraße und Wilhelmstraße

Weniger Verkehrsteilnehmer dürften von einer Sperrung an der Gethsemanekirche betroffen sein. Von Montag bis Sonntag ist die Stargarder Straße in beiden Richtungen zwischen Greifenhagener Straße und Gethsemanestraße gesperrt, also direkt vor der Kirche. Der Fuß- und Radverkehr soll davon nicht berührt sein.

Zu 30 Jahren Mauerfall gibt's ein Sonderticket von BVG und S-Bahn

Für Paare und Familien ist ein Angebot interessant, das sich die Berliner Verkehrsbetriebe und die S-Bahn überlegt haben: Anlässlich der Mauerfall-Feierlichkeiten verkaufen sie ein Sonderticket. Gültig ist es in der Festwoche, also vom 4. bis 10. November. Motto: „Früher war Berlin geteilt, heute teilst du Berlin.“

Für 30 Euro, dem Preis eines normalen 7-Tage-Tickets für den Tarifbereich AB, gilt es für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder. Das Ticket ist an Automaten der BVG und in den Kundenzentren der S-Bahn erhältlich. Die S-Bahn hat außerdem für Sammler einen limitierten Sonderdruck mit Wackelbild aufgelegt.