Einen notorischen Brandstifter hat die Polizei am Sonntagmorgen gefasst. Der 33-Jährige steht im Verdacht, in einer Flüchtlingsunterkunft an der Aachener Straße in Wilmersdorf Feuer gelegt zu haben. Gegen 4.15 Uhr lösten Brandmelder im Treppenhaus aus, woraufhin ein 50-jähriger Bewohner ins Erdgeschoss lief.

Auf dem Weg kam ihm ein Mann entgegen, der ihn über den Brand informierte. In der Waschküche stellte der 50-Jährige eine brennende Tasche fest, die er dann auf dem Innenhof löschte.

Die Polizei nahm schließlich den Mann aus dem Treppenhaus fest. Ein rassistisches Motiv schließt sie aus. (Tsp)