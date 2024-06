36-Jähriger griff Senior im U-Bahnhof an Berliner Polizei fahndet mit Fotos nach mutmaßlichem Gleisbett-Schubser

Die Berliner Polizei fahndet mit Fotos nach einem 36-Jährigen, der im April 2024 einen 72 Jahre alten Mann am U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz ins Gleisbett gestoßen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um Rimi Manreka. Der Vorfall soll sich am 20. April gegen 20.20 Uhr ereignet haben.

Laut Polizei gilt Manreka unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen als äußerst aggressiv und gewaltbereit. Deshalb und wegen des hohen Fluchtanreizes werde dringend davon abgeraten, sich ihm zu nähern oder ihn anzusprechen.

Der Gesuchte ist laut Polizei rund 172 cm groß und von schlanker Gestalt. Zuletzt trug er einen Vollbart, hatte eine Glatze und markante Narben im Gesicht (5 cm lange Narbe an der rechten Schläfe, 1 cm lange Narbe an der linken Augenbraue, 2 cm lange Narbe an der Stirn und 2 cm lange Narbe an der rechten Wange).

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer hat Rimi Manreka seit der Tat am 20. April 2024 gesehen oder weiß, wo er sich seitdem beziehungsweise aktuell aufhält?

Wer kann Angaben zu Kontaktpersonen des Gesuchten machen?

Wer kann Angaben zu Orten machen, an denen der 36-Jährige verkehrt beziehungsweise verkehrt hat?

Wer hat die Tat beobachtet?

Wer hat dem Senior aus dem Gleisbett geholfen?

Wer hatte auf dem Bahnhof Alexanderplatz Kontakt zu dem Tatverdächtigen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung geben?

Zum Tatzeitpunkt soll Manreka eine dunkle Jacke, eine Jeans, schwarze Turnschuhe und eine schwarze Mütze getragen haben. Außerdem führte er laut Polizei einen dunklen Rucksack mit sich.

Der Tatverdächtige Rimi Manreka. © Berliner Polizei

Hinweise nimmt die Polizei Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-966330, per E-Mail, über die Internetwache oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)