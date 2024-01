38-Jähriger wird seit Sonntag vermisst Berliner Polizei sucht US-Amerikaner Clement Isaac Baptiste

Mit der Veröffentlichung mehrerer Fotos bittet die Berliner Polizei um Mithilfe bei der Suche nach Clement Isaac Baptiste. Der 38-jährige US-Bürger verließ laut einer Mitteilung seine Arbeitsstelle in Kreuzberg am Sonntag, 21. Januar, gegen 23 Uhr. Seitdem ist er nicht mehr in seine Wohnung in Prenzlauer Berg zurückgekehrt und wurde auch nicht mehr gesehen.

Clement Isaac Baptiste wird seit Sonntagabend vermisst. © Polizei Berlin

Die Polizei beschreibt den Vermissten als 1,75 bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Baptiste trägt Glatze und Vollbart und spricht Englisch und Deutsch.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer hat Clement Isaac Baptiste seit dem 21. Januar 2024 gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord), Am Nordgraben 7 in Wittenau unter den Telefonnummern 030-4664173400 oder 030-4664171100 sowie per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de entgegen. Hinweisgebende können sich auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin wenden.

Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110. (Tsp)