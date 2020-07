„Auf die Plätze, fertig, Test!“ Unter der Überschrift hat die Berliner Flughafengesellschaft mehrere tausend Freiwillige aus Berlin und Brandenburg angeworben, um einen Probebetrieb des Flughafens BER zu simulieren. In den vergangenen Wochen waren dem Aufruf bereits einige hundert Verwandte, Freunde oder Nachbarn von BER-Bediensteten gefolgt und hatten seit dem 7. Juli im seit Jahren weitgehend ungenutzten Airport typische Flughafenabläufe nachgespielt.

Bei einem Durchlauf hatte am 10. Juli ein ausgelöster Brandmelder zu einem vorzeitigen Ende geführt, das Terminal mit den Komparsen musste geräumt werden. „Offenbar hat jemand im Putzraum eine Zigarette geraucht. Es ist dann passiert, was passieren soll: Die Brandmeldeanlage sprang an“, sagte damals Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Das ungeplante Ereignis sei trotzdem hilfreich gewesen: Es habe erfolgreich geprobt werden können, wie das Terminal geräumt wird.

An diesem Dienstag sollen nun zum ersten Mal rund 400 Komparsen aus der breiten Bevölkerung den BER füllen und alle Prozesse proben und testen, die zu einem realen Flughafenbetrieb gehören, wie die Flughafengesellschaft mitteilt. „Das beinhaltet den Alltagsbetrieb mit Check-in von Passagieren und Gepäck über die Sicherheitskontrolle bis zum Boarding.“ Zudem würden Sonderfälle geprobt, darunter die Evakuierung von Terminalbereichen und Verfahren bei Ausfällen von Systemen.

Blick in das Hauptterminalgebäude des Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER). Foto: Patrick Pleul/zb/dpa

Für die Teilnehmer, die sich Mitte Juni für einen von 25 Testläufen anmelden konnten, beginnt der Tag wie ein regulärer Reisetag. Sie sind aufgefordert, sich morgens mit Pass oder Personalausweis am Terminal zu melden. Ab 11 Uhr sollen die ersten Probedurchläufe stattfinden.

„Im Standardfall werden Sie ein bis zwei Abflugs- und Ankunftsprozesse durchlaufen, wobei Sie am Gate statt in ein Flugzeug in einen Bus steigen, der Sie zu Ihrem nächsten Ankunftsgate befördern wird“, heißt es in der Ankündigung der Flughafengesellschaft. „Welche Flüge Sie im Einzelnen testen, steht am Probebetriebstag auf Ihrem Skript, das Sie zu Beginn erhalten.“

Jeder Komparse bekommt von der Flughafengesellschaft Test-Handgepäck, manche bekommen dazu auch größere Gepäckstücke, die sie einchecken müssen.

Geld gibt es nicht - aber Brötchen und Getränke

Bezahlt werden die Flughafentester aus der Bevölkerung nicht, anders als zum Beispiel Komparsen bei Filmaufnahmen. Alle Teilnehmenden bekommen ein VBB-Ticket für An- und Abreise sowie ein belegtes Brötchen und alkoholfreie Getränke. Eigentlich sollte der Probebetrieb bereits im April starten. Rund 20.000 Komparsen waren damals bereits gefunden worden. Doch dann kam die Coronavirus-Pandemie und die Testläufe wurden auf Juli verschoben.

BER-Chef Engelbert Luetke-Daldrup Foto: Tobias Schwarz/AFP

Wegen der neuen Abstandsregeln wurde die Zahl der Teilnehmenden verringert. „Statt 20.000 können wir nur noch 9.000 Komparsenplätze anbieten“, teilte die Flughafengesellschaft den Freiwilligen mit, die sich bereits im Frühling angemeldet hatten und die sich nun erneut registrieren durften. Das wurde ergänzt um den Hinweis: „Wir möchten Sie vor Ihrer erneuten Anmeldung darauf hinweisen, dass alle Teilnehmenden am Probebetrieb sich an die geltenden Abstandsregeln halten und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen.“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Zuvor hatten bereits Ende April rund 250 Mitarbeiter des Flughafens, der Bundespolizei, der Bodenverkehrsdienstleiter sowie der Verkehrsbetriebe Berlin-Brandenburg erstmals die Abläufe am Flughafen getestet. „Wir sind sehr zufrieden mit dem guten Start in den Testbetrieb“, bilanzierte damals eine Sprecherin. Es habe keine größeren Probleme gegeben.

Der reale Flugbetrieb am BER soll am 31. Oktober beginnen. Die eigentlich geplante Eröffnung am 8. Mai 2012 war damals wegen Baumängeln kurzfristig abgesagt worden - nicht zum ersten Mal in der Geschichte des Flughafens.

[Mit Tagesspiegel Plus können Sie viele weitere spannende Geschichten, Service- und Hintergrundberichte lesen. 30 Tage kostenlos ausprobieren: Hier erfahren Sie mehr und hier kommen Sie direkt zu allen Artikeln.]

Mehr zum Thema Probebetrieb am BER „Wir sind sehr zufrieden mit dem guten Start“

„Trotz der Corona-Pandemie ist der Eröffnungstermin für die Inbetriebnahme des BER am 31. Oktober 2020 gesichert“, sagte vorige Woche Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. „Der Probebetrieb läuft erfolgreich, die technische Infrastruktur ist stabil.“ Das sei ein weiteres Zeichen dafür, dass man auf einem guten Weg sei, „aus dem baulich abgenommenen Gebäude einen funktionierenden Flughafen zu machen“.