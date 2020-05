Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in Berlin ist wieder gestiegen. Am Mittwochabend gab die Senatsgesundheitsverwaltung die Zahl aller Coronavirus-Fälle seit Beginn der Pandemie mit 6552 an. Das waren 49 mehr als am Vortag. Es ist der stärkste Anstieg seit fast einer Woche.

Am vergangenen Donnerstag gab es 55 Neuinfektionen zu verzeichnen. Seitdem war dieser Wert deutlich zurückgegangen, zwischenzeitlich auf lediglich 19 gemeldete neue Fälle an einem Tag.

Erst am Dienstag hatte die Gesundheitsverwaltung bekanntgegeben, dass die Reproduktionszahl R binnen einer Woche von 0,79 auf 1,07 angestiegen ist. Jeder Infizierte steckt also durchschnittlich 1,07 Menschen an.

Leicht angestiegen ist auch die Zahl der aktiven Fälle: von 399 auf 407. Auch hier war die Entwicklung zuletzt rückläufig.

Weiter entspannt hat sich seit Dienstag hingegen die Lage in den Krankenhäusern: Dort werden derzeit nur noch 185 Patienten wegen Covid 19 behandelt, 66 von ihnen auf Intensivstationen. Tags zuvor waren es 194 beziehungsweise 67.

Am Mittwoch wurde auch kein neuer Todesfall wegen des Coronavirus registriert. Bislang sind 186 Patienten an einer Covid-19-Erkrankung verstorben, so viele waren es auch am Dienstag schon.