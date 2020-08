Die anhaltende Hitze macht vielen Berlinerinnen und Berlinern zu schaffen. Wegen zahlreicher medizinischer Notfälle war die Berliner Feuerwehr am Mittwoch im Dauereinsatz. Allein zwischen 11.15 und 15 Uhr hat es nach den Daten der Leitstelle im Berliner Stadtgebiet 407 Einsätze zu medizinischen Notfällen gegeben, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

Zahlreiche Anrufe gab es zum Beispiel wegen Herz-Kreislauf-Beschwerden. Inzwischen habe sich das Einsatzgeschehen aber beruhigt. Der Ausnahmezustand Rettungsdienst, den die Feuerwehr zuvor ausgerufen hatte, wurde am Nachmittag beendet.

Ausnahmezustand Rettungsdienst bedeutet, dass ein Teil der Einsatzkräfte der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung in den Rettungsdienst wechseln. So können zusätzliche Rettungswagen in Dienst gesetzt werden. Bis zu zehn sind dafür vorgesehen. (dpa)