4446 Fälle, mehr als 600 in Kliniken, neun Tote in zwei Tagen gemeldet

In Berlin gibt es derzeit 4446 bestätigte Coronavirus-Fälle. Das gab die Senatsgesundheitsverwaltung am Freitagabend bekannt. Im Vergleich zum Gründonnerstag ist die Zahl lediglich um 89 Fälle gestiegen; in der Vergangenheit gab es an Wochenenden jedoch Verzögerungen bei der Meldung durch die Gesundheitsämter, das könnte auch am Karfreitag der Fall sein.

Erstmals werden mehr als 600 Infizierte wegen einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken behandelt. Am Freitag befanden sich 615 Patienten deswegen in Berliner Krankenhäusern, ein Anstieg um 56 Patienten, der stärkste seit Tagen. 143 von ihnen liegen auf der Intensivstation, sieben mehr als am Vortag. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert.

Deutlich zugenommen hat die Zahl der Toten. 46 Berlinerinnen und Berliner sind bislang an einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das sind vier mehr als noch Donnerstag und neun mehr als am Mittwoch. Am vergangenen Freitag gab es in Berlin 22 Todesfälle, binnen einer Woche hat sich die Zahl also mehr als verdoppelt. Die Verstorbenen staffeln sich wie folgt nach Altersgruppen: Fünf waren 40 bis 60 Jahre alt, 13 waren 60 bis 80 Jahre alt und 28 waren älter als 80 Jahre. Der Altersmedian der Verstorbenen beträgt 81 Jahre.