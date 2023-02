47 Feuerwehrkräfte im Einsatz Mehrere Verletzte am Berliner Hauptbahnhof

Im Berliner Hauptbahnhof hat es am Sonnabend einen Vorfall mit Verletzten gegeben. Die Feuerwehr habe mehrere verletzte sowie betroffene Personen rettungsdienstlich versorgt und in Krankenhäuser gebracht, teilte ein Sprecher dem Tagesspiegel am Nachmittag mit. „Inzwischen ist die Lage unter Kontrolle.“

Wegen einer Gefahrenlage hatte die Bundespolizei den Angaben zufolge gegen 14.07 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Um 15.46 Uhr war der Einsatz der Rettungskräfte beendet. Die Feuerwehr war mit 47 Kräften im Einsatz.

Die „B.Z.“ hatte zuerst berichtet. Demnach soll sich der Vorfall in einer Filiale der Drogerie Rossmann ereignet haben. Die Bundespolizei wollte die Angaben zunächst nicht bestätigen.

