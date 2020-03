Transport und Isolation: Hilfsorganisationen eingeplant

Was passiert eigentlich mit den Verdachtsfällen, wenn die Menschen eine der Coronavirus-Ambulanzen aufgesucht haben? Und was mit jenen, die in häusliche Isolation geschickt werden? Nach Tagesspiegel-Informationen ist die Senatsgesundheitsverwaltung derzeit mit den vier Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter Unfallhilfe und Malteser dazu im Gespräch. Sie sollen Leute, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit infiziert sind, ohne gleich stationär behandelt zu werden, sicher nach Hause bringen - auch wenn das Testergebnis noch nicht vorliegt. Maßgeblich ist die Einschätzung der Ärztinnen und Ärzte in den Anlaufstellen, Kriterien könnten Art und Schwere der Symptome, Aufenthalt in Risikogebieten oder Umgang mit Erkrankten sein.

Bei den steigenden Fallzahlen werden auch viele Erkrankte bei mildem Verlauf in häusliche Quarantäne geschickt werden. Schon jetzt wird nur ein kleiner Teil der Infizierten in der Klinik behandelt. Hinzu kommen noch die zahlreichen Kontaktpersonen. Allem Hamstern zum Trotz: Nur ein geringer Teil wird darauf vorbereitet sein, sich zwei Wochen komplett verpflegen zu können. Auch hier sollen die vier genannten Hilfsorganisationen zum Einsatz kommen: Vor allem geht es um notwendige Besorgungen - Lebensmittel und Medikamente -, aber je nach dem individuellen Umfeld und dem gesundheitlichen und pflegerischen Bedarf könnte auch weitergehende Unterstützung nötig sein. Gerade in der Großstadt Berlin kann nicht jeder auf ein familiäres oder nachbarschaftliches Netzwerk bauen. Nach Tagesspiegel-Informationen will die Gesundheitsverwaltung noch in dieser Woche mit den Hilfsorganisationen zu einer Vereinbarung kommen.