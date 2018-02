Wenn Peter Brandt die Fingerspitzen aneinanderlegt, sich dabei zurücklehnt, ist die Ähnlichkeit mit seinem Vater unverkennbar. Der älteste Sohn des bis Dezember 1966 Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt wird 1968 gerade 20 Jahre alt. Peter Brandt kannte Dutschke ebenfalls persönlich. Er engagiert sich schon als Schüler bei den Falken, dem linken Jugendbund der SPD.

Einen ersten Eindruck von der Rebellion, die irgendwie in der Luft liegt, bekommt Brandt 1965 beim Auftritt der Rolling Stones in der Berliner Waldbühne. Es sind keine Studenten, die da randalieren, denn die sehen 1965 noch brav aus, tragen Krawatte und sagen „Sie“ zueinander. „Eigentlich ließ man sich erst nach dem Tod Benno Ohnesorgs die Haare wachsen und fing an, sich zu duzen“, erzählt er. Das lange Haar wird zum Protest gegen den militärischen Kurzhaarschnitt. In der bürgerlichen Welt avanciert man damit zum Hippie oder zum Gammler, wie es damals heißt.

Der junge Peter Brandt ist von Dutschke beeindruckt

Brandt wird weder Hippie noch Gammler, er weiß nicht mehr genau, was der Anlass für den Tumult in der Waldbühne ist, erinnert sich aber, wie ein Fan die Jacke von Brian Jones von der Bühne reißt, die dann von der Menge zerfetzt wird. „Die Stones sind darüber so erschrocken, dass sie kurz darauf das Konzert abbrachen.“ Die Stimmung kocht über, nicht nur die Band, auch Peter Brandt und seine Kumpels flüchten – schon um ihre wertvollen Mopeds in Sicherheit zu bringen.

Ebenfalls 1965 unterschreibt Brandt eine Protesterklärung gegen die Intervention der USA in Vietnam. Selbst seine Freunde vom SDS drängen ihn, die Unterschrift zurückzuziehen. Sie befürchten, Brandt werde seinen Vater in Schwierigkeiten bringen. Er zieht zurück, erklärt aber öffentlich, mit den Unterzeichnenden einer Meinung zu sein.

Der junge Peter Brandt ist da bereits von Dutschke beeindruckt, auf den er als Schüler zum ersten Mal getroffen war. „Dutschke wohnte damals als Untermieter in der Familie eines von mir verehrten Mädchens und öffnete die Tür.“ Seine Erscheinung habe auf ihn sehr exotisch gewirkt, schon wegen dessen starken Bartwuchses, „der musste sich eigentlich zweimal am Tag rasieren.“

Peter Brandt, 69, war Professor für Neuere und Neueste Geschichte. Foto: Imago/Photothek

Ein paar Jahre später lernt er Dutschke als Aktivisten kennen. „Man hatte das Gefühl, er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem, was er tut, ein Asket, der praktisch in jeder freien Minute las und sich mit einem Bleistift dabei ständig Notizen machte.“ Als Typ sei er außerordentlich liebenswürdig gewesen, einer, der jeder Oma über die Straße hilft. „Aber wenn er vor einer Polizeikette stand, wenn er sein Ziel erreichen wollte, dann hatte er schon ein bisschen Schaum vor dem Mund.“ Offenbar hat Diepgen am Wittenbergplatz diesen Dutschke gesehen.

Den Vietnamkrieg erlebt Peter Brandt wie alle anderen damals im Fernsehen. „Es war der Beginn eines neuen Medienzeitalters, und die Amerikaner hatten die Idee, einen transparenten Krieg zu führen. Das ging nach hinten los.“ Hätte es die Bilder nicht gegeben, es wäre ein entlegener Konflikt gewesen wie so viele andere. Jetzt aber fragten sich viele: Was machen die Amerikaner mit diesem kleinen Volk?

Es geschieht das Unvorstellbare: Die Amerikaner werden zurückgedrängt

„Natürlich hat es idealistische Fehldeutungen gegeben, man interpretierte in den nordvietnamesischen Staat eigene Emanzipationsvorstellungen hinein“, sagt er. Dieses Phänomen gibt es nicht nur in Deutschland. Weltweit rebelliert 1968 die Jugend. In Paris liefern sich linksradikale Studenten mit der Polizei Straßenschlachten, und Arbeiter treten in den größten Generalstreik der französische Geschichte. In Prag stellen sich die Tschechen gegen russische Panzer, was den Teil der deutschen Linken, der mit der DDR sympathisiert, in Erklärungsnot bringt.

Im Januar 1968 treten nordvietnamesische Armee und Vietcong zur Tet-Offensive an. Es geschieht das Unvorstellbare: Die Amerikaner werden zurückgedrängt, sogar vor ihrer Botschaft in Saigon wird gekämpft. Die Aktivisten feiern die Nachrichten auf dem Vietnamkongress euphorisch. Dazu Peter Brandt: „Nicht, dass wir erwarteten, das die Weltrevolution unmittelbar bevorstünde, aber es ging voran.“