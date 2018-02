Christel Kalisch ist damals 21, Studentin der Soziologie und jeden Kongresstag in der TU. Auch sie treibt der Protest gegen den Vietnamkrieg auf die Straße: „Die Gräuel des Zweiten Weltkriegs in Europa waren so lange verschwiegen worden, wir wollten nicht den gleichen Fehler machen.“

Christel Kalisch wächst in Charlottenburg auf. Ihr Vater ist mit einer chronischen Herzentzündung aus dem Weltkrieg zurückgekommen und arbeitsunfähig. „Er war eigentlich immer zu Hause, hat immer den Aufpasser gegeben, jede kleine Übertretung bestraft.“ Die Welt, in die Christel Kalisch hineinwächst, empfindet sie als „klein und spießig“. 1968, sie ist im zweiten Semester, zieht Christel Kalisch in die Kommune zwei.

„Die Kommune eins, das waren die mit den Happenings, die, die immer witzig sein wollten und manchmal in den Klamauk abglitten.“ Die Kommune zwei hat einen anderen Anspruch: „Wir haben gesagt, wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir uns auch verändern.“ Die Familie gilt ihnen als Keimzelle der Misere, als der Ort, wo alle Widersprüche unter den Tisch gekehrt werden, damit die Oberfläche glänzt. Das soll sich nicht mehr wiederholen.

"Wir haben viel geredet, uns gegenseitig analysiert"

Alles wird geteilt, jeder gibt dafür sein Geld ab. Das Konzept scheint zu funktionieren. „Wir haben viel geredet“, sagt sie, „haben uns gegenseitig analysiert, mit Sigmund Freud und Wilhelm Reich beschäftigt.“ Noch heute glaubt sie, davon profitiert und erkannt zu haben, wie sie leben und erziehen will: freier, offener, ehrlicher.

Natürlich habe es Konflikte gegeben. Etwa wenn Eike, ihr Partner, sagt, „meine Anwesenheit bei dieser Diskussion ist wichtiger als deine“, und dass er darum heute nicht im Haushalt arbeiten könne. „Ich fand das unmöglich, aber so war es halt.“ Die Frauenbewegung steht noch am Anfang, „mir war es nicht wichtig, in der ersten Reihe der politischen Szene zu stehen.“ Den Vietnamkongress erlebt sie als eine Art Vollversammlung, „vorne standen die Großkopfigen, alle rauchten und die Luft war wahnsinnig schlecht“. Aber Veranstaltungen wie diese waren nötig, „sonst wurde man übersehen. Wenn wir uns nicht exponierten, kamen wir in den Medien nicht vor.“

Im Apo-Archiv lagern in den Kästen mit der Aufschrift „Vietnam“ auch Berichte über die Gegendemonstration am Tag nach der Abschlusskundgebung. „Morgen heißt es Flagge zeigen“, titelt die „BZ“, der Senat und die Gewerkschaft ÖTV rufen zur Kundgebung auf. Mindestens 60.000 Menschen folgen, und am Rand kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall. Der Verwaltungsangestellte Lutz-Dieter Mende wird mit Rudi Dutschke verwechselt. In seiner Angst flüchtet er vor dem wütenden Mob in einen Polizeiwagen. Der wird ebenfalls attackiert. Ein Polizist sagt später aus, die Menge habe gerufen, „lyncht ihn“.

Vor der Springer-Zentrale eskalieren die Auseinandersetzungen

Der Ernstfall tritt anderthalb Monate später ein: Rudi Dutschke wird bei einem Anschlag vor dem Büro des SDS am Ku’damm von drei Kugeln niedergestreckt. Der Schütze trägt ein Exemplar der rechtsgerichteten „Nationalzeitung“ bei sich. Aber für Siegward Lönnendonker ist damals klar, die Zeitungen des Springer-Konzerns tragen eine Mitschuld, hatte doch die „Bild“ etwa im Februar geschrieben: „Man darf nicht die ganze Drecksarbeit der Polizei überlassen“, was nun als Aufruf zur Gewalt gegen Dutschke interpretiert wird. Lönnendonker sucht im Archiv nach den Ansteckern mit der Parole: „Enteignet Springer“, die damals geprägt werden. 100 Stück hatte er davon, „sie sind offenbar alle gestohlen worden“.

Noch am Abend des Attentates eskalieren die Auseinandersetzungen vor der Springer-Zentrale. Die Demonstranten wollen die Auslieferung der Zeitungen verhindern, Verlagsfahrzeuge werden angezündet. Zwei Tage nach dem Attentat ziehen Demonstranten über den Ku’damm. Die Polizei riegelt die Meinekestraße an beiden Enden ab und nimmt 200 Demonstranten fest. Unter ihnen Christel Kalisch und Peter Brandt. Dessen Vater ist inzwischen Bundesaußenminister. „Natürlich war er nicht begeistert“, erinnert sich Brandt; das britische Boulevardblatt „Sun“ berichtet groß über die Umtriebe von Willy Brandts Sohn. „Aber was sollte er sagen, er war doch in jungen Jahren selbst ein radikaler Sozialist gewesen.“

„Die Gewaltdiskussion“, erinnert sich Christel Kalisch, „sie drängte im April 1968 in den Vordergrund.“ Die Kommune zwei zerbricht Ende 1968 an der Frage, wie es nun weitergehen soll. „Die Diskussion wurde rechthaberisch und besserwisserisch“, sagt Kalisch.

Christel Kalisch arbeitete als Lehrerin und Heilpraktikerin. Im Hintergrund des Bildes: die Technische Universität Berlin, wo 1968... Foto: Andreas Austilat

Friedrich Christian Delius glaubt rückblickend, dass nach den Schüssen auf Dutschke die Studentenbewegung eigentlich am Ende war, jedenfalls für ihn. Alles danach habe nichts mehr mit dem zu tun gehabt, was er in 1966 und 1967 gesehen hatte: Aufbegehren gegen Autoritäten, Erweiterung des Horizontes. Stattdessen bilden sich lauter Kleinparteien, die immer sektenähnlicher werden, auch er sagt: „Es begann die Zeit der Rechthaber. Jetzt hieß es, wir haben den richtigen Weg, und wer uns nicht folgt, ist ein Idiot oder ein Feind.“

Sein Anspruch sei viel bescheidener gewesen: „Ich wollte gute Bücher auf den Weg bringen, die aufklären, im Idealfall zu mehr Witz, mehr Sensibilität, mehr Gerechtigkeit beitragen.“ Er wird Lektor und Schriftsteller.

Christel Kalisch wird Lehrerin, gibt den Beruf aber nach der Geburt ihrer Kinder auf, um anschließend neu als Heilpraktikerin anzufangen. Sie lebt heute in Brandenburg.

Eberhard Diepgen wird mit insgesamt 15 Jahren und fünf Monaten Berlins Regierender Bürgermeister mit der längsten Amtszeit.

Peter Brandt wird Professor für Neuere und Neueste Geschichte der Fernuniversität Hagen. Politisch aktiv ist er für die SPD in Spandau.

Rudi Dutschke stirbt elf Jahre nach dem Attentat an den Spätfolgen seiner schweren Verletzungen.

Siegward Lönnendonker erforscht sein ganzes Berufsleben die Geschichte der Außerparlamentarischen Opposition, arbeitet ehrenamtlich im Apo-Archiv der FU. Dort im Lesesaal liegt in einer Vitrine ein Schutzhelm, den er 1968 geschenkt bekam. Hat er den je getragen? „Ja, beim Renovieren.“