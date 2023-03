Update 500-Kilo-Bombe wird in Berlin entschärft : Diese Zehlendorfer sollen am Montag ihre Häuser verlassen

In einem Umkreis von 500 Metern will die Polizei am Montag einen Sperrkreis einrichten. Bis 18 Uhr sollen die Maßnahmen andern. Der Blindgänger war am Freitagnachmittag gefunden worden.