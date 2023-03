500-Kilo-Bombe wird in Berlin entschärft S-Bahn-Linie 1 unterbrochen – Zehlendorfer müssen Wohnungen verlassen

Die Polizei hat am Montagmorgen mit Aufbauarbeiten zur Entschärfung der Weltkriegsbombe in Berlin-Zehlendorf begonnen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, starteten die Einsatzkräfte ab 6.00 Uhr mit den Vorbereitungen. Bis 8.00 Uhr sollen Anwohnende in einem Umkreis von 500 Metern vom Fundort ihre Wohnungen verlassen.

Der Sperrkreis wird im Norden von der Königstraße, im Osten vom Teltower Damm, im Süden vom Buschgrabenweg und der Gutzmannstraße sowie im Westen von der Robert-von-Ostertag-Straße abgegrenzt.

Im Schadow-Gymnasium wurde für den Montag der Unterricht abgesagt, im Sperrkreis liegt noch mindestens eine weitere Schule. Zudem wird, wie die S-Bahn mitteilte, der Verkehr auf der Linie S1 zwischen den Bahnhöfen Zehlendorf und Schlachtensee unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Laut BVG müssen die Buslinien 115 und 101 umgeleitet werden, das betrifft auch die Linie 623 der Firma Havelbus. Nach derzeitiger Planung soll die Entschärfung um 18 Uhr beendet sein.

Patienten im Helios-Klinikum sollen verlegt werden

Auch betroffen ist das Helios-Klinikums Emil von Behring. „Da sich unser Klinikum mit einzelnen Gebäudeteilen knapp innerhalb des Sperrkreises befindet, werden wir diese Bereiche am frühen Montagmorgen geordnet evakuieren“, sagte Sprecher Christoph Kolbe am Sonntag auf Anfrage.

„Wir sind darauf gut vorbereitet und greifen in solchen Fällen auf entsprechende Maßnahmenkataloge zurück.“ Die sichere Versorgung der Patientinnen und Patienten stehe im Zentrum aller Maßnahmen. Menschen, die in Gebäudeteilen innerhalb des Sperrkreises untergebracht seien, könnten in andere Gebäudeteile verlegt werden.

Darüber prüfe die Klinik, ob vereinzelt Patienten, deren Klinikaufenthalt am Montag geendet hätte, bereits am Sonntag oder Montagmorgen entlassen werden könnten. „Unser Notfallzentrum und unsere Intensivstation befinden sich außerhalb des Evakuierungsradius“, fügte Kolbe hinzu.

Für alle Anwohner:innen, die im genannten Zeitraum nicht bei Verwandten oder Freund:innen unterkommen können, stellt das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf eine Sammelstelle in der Ernst-Reuter-Sportanlage in der Onkel-Tom-Straße 58 zur Verfügung.

Die 500 Kilogramm schwere Bombe war am Freitagnachmittag in der Berlepschstraße entdeckt worden. Der Fundort liegt etwa 800 Meter vom S-Bahnhof Zehlendorf und dem Zentrum des Stadtteils entfernt. Es handelt sich um einen Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg. (Tsp, dpa)

