500-Kilo-Weltkriegsbombe in Berlin gefunden Autobahn und Bahnverkehr seit Sonntagmorgen gesperrt

In Berlin haben Spaziergänger eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden. Sie wurde am Samstag südöstlich der Autobahn 115 (Avus) in einer Kleingartenanlage im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf entdeckt, wie die Polizei am Abend via Twitter mitteilte. Zunächst hatte es geheißen, dass die Bombe bei Bauarbeiten entdeckt worden sei.

Die Entschärfung der Bombe hat am Sonntagvormittag wie geplant begonnen. „Zuvor wurde noch eine Kleingartensiedlung abgesucht, um sicherzugehen, dass sich keine Menschen im Sperrkreis aufhalten“, sagte ein Polizeisprecher.

Die Autobahn 115 (Avus) wurde gegen 10.00 Uhr zwischen dem Dreieck Funkturm und der Anschlussstelle Spanische Allee gesperrt. Auch der S-Bahnverkehr ist seit etwa 10 Uhr auf der Linie S7 zwischen Grunewald und Wannsee unterbrochen. „Ein Ersatzverkehr mit Bussen kann wegen der Sperrungen in diesem Bereich nicht angeboten werden“, erklärte eine Bahnsprecherin.

Auch der Regionalverkehr ist von den Sperrungen betroffen. Nach Angaben der Deutschen Bahn werden die Züge der Linie RE 1 über Golm umgeleitet. Die Linie RE7 startet und endet seit etwa 10 Uhr am Bahnhof Wannsee, eine Umfahrung ist ab dem Bahnhof Friedrichstraße mit der S-Bahnlinie 1 nach Wannsee möglich.

Anwohner sind nicht betroffen, wie ein Sprecher auf Nachfrage bestätigte. In der Nähe der Kleingartenanlage befindet sich die S-Bahnstation Grunewald. Es wurde ein 500 Meter großer Sperrkreis in der Nähe der Autobahnabfahrt Hüttenweg eingerichtet, die Kleingartenanlage wurde am Morgen evakuiert. Bis wann die Sperrungen auf der Straße und Schiene dauern werden, war am Mittag noch unklar. (Tsp/dpa)

