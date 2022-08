In Berlin-Friedrichshain ist am Donnerstagmittag auf einer Baustelle eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie wurde gegen 11.45 Uhr entdeckt und befindet sich an der Ecke Persius- und Bödickerstraße, zwischen Spree und dem Bahnhof Ostkreuz. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt.

Am Nachmittag hat die Polizei begonnen, einen 500-Meter-Sperrkreis um die Fundstelle einzurichten. In diesem Bereich würden alle Gebäude evakuiert.

Anwohnende sollten ihre Häuser in der Nähe der Fundstelle verlassen. "Sie helfen den Einsatzkräften vor Ort, wenn Sie sich bereits selbstständig aus dem Bereich begeben", twitterte die Polizei. 12.000 Menschen sind von der Evakuierung betroffen, sagte eine Sprecherin dem Tagesspiegel.

Es gebe noch kein genaues Zeitfenster für die Entschärfung, man habe gerade mit den Sperrmaßnahmen begonnen. "Die Evakuierung wird sicherlich mehrere Stunden dauern", sagte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel. 250 Einsatzkräfte der Polizei seien vor Ort - unterstützt durch die Berliner Feuerwehr, die Menschen in Sicherheit bringt, die nicht so gut zu Fuß sind. Bereits evakuiert wurden eine Schule und drei Kitas, die sich unmittelbar am Fundort der Bombe befinden.

Bombenfund: Elsenbrücke gesperrt

Auch der Verkehr ist beeinträchtigt. Betroffen ist laut Verkehrsinformationszentrale unter anderem die Stralauer Allee in beiden Richtungen zwischen Modersohnstraße und Elsenbrücke - ebenso die Elsenstraße, Alt-Stralau, der Markgrafendamm, Hauptstraße, Kynaststraße, Corinthstraße, Bossestraße und Rochwowstraße. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Nach dem Fund der 500 Kilogramm schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat die Bundespolizei am Mittag begonnen, den Bahnhof Ostkreuz zu räumen, dies dann allerdings wieder abgebrochen. Die Züge der S-Bahn-Linien S41, S42, S3, S5, S7, S75 und S85 fuhren zeitweise am Ostkreuz durch. "Bis zum tatsächlichen Beginn der Räumung halten die S-Bahnen wieder", sagte ein Sprecher der Bundespolizei dem Tagesspiegel. "Der Fern- und Regionalverkehr wird jedoch umgeleitet."

Man warte auf ein Signal der Kriminaltechniker, die sich derzeit vor Ort einen Überblick über die Lage verschaffen. Im Laufe des Nachmittags könnte dann entweder der Halt Ostkreuz erneut entfallen oder der S-Bahn-Verkehr komplett unterbrochen werden.

Zunächst wurde geprüft, ob die Bombe transportfähig sei oder vor Ort gesprengt werden müsse. Nach der Untersuchung der Bombe entschieden die Spezialisten der Polizei, dass zunächst vor Ort zwei Zündköpfe mechanisch mit einer Hochdruck-Wasserschneidanlage entfernt werden sollen. Anschließend soll die Bombe auf den Sprengplatz in den Grunewald gebracht werden. Der Sprengplatz, der bei dem Großbrand vor wenigen Wochen teilweise zerstört wurde, sei "in Teilen gefahrlos nutzbar", sagte eine Polizeisprecherin.