Ein 54-jähriger Fußgänger ist in Berlin-Neukölln von einem Laster angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 47 Jahre alte Laster-Fahrer einen Schock.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wollte der Fußgänger am Donnerstagmorgen die Haberstraße überqueren, als der Lkw nach rechts in eine Seitenstraße einbog und ihn anfuhr. Der Fußgänger erlitt am gesamten Körper schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war für zweieinhalb Stunden gesperrt. (dpa)