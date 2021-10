Eine Fußgängerin ist im brandenburgischen Schildow (Landkreis Oberhavel) von einem SUV erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Nord mitteilte, war die 60-Jährige in der Ortschaft nördlich von Berlin mit einem zweijährigen Kind im Kinderwagen und dessen Vater unterwegs.

Gegen 16 Uhr sei der ältere Fahrer des Wagens von der Straße abgekommen und über die Bordsteinkante auf den Gehweg geraten. Dabei habe er die Familie erfasst. Die Großmutter starb noch am Unfallort. Auch der Fahrer soll in einem Berliner Krankenhaus verstorben sein, hieß es von Polizei und Feuerwehr.

Das Kleinkind erlitt laut Polizei leichte Kopfverletzungen, der 36 Jahre alte Vater eine Beinfraktur. Beide wurden mit einem Rettungshubschrauber in das nahegelegene Unfallklinikum Berlin/Buch gebracht.

Unfallzeugen und Einsatzkräfte wurden laut Polizei von einem Notfallseelsorger vor Ort betreut. Ermittlungen zur Identität des Fahrers waren laut Polizei noch nicht abgeschlossen. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Um die Hintergründe zu klären, habe die Staatsanwaltschaft einen Unfall-Gutachter beauftragt. Der Sachschaden wurde mit etwa 30.000 Euro beziffert.

Der Unfall erinnert an den SUV-Unfall im September 2019 in der Invalidenstraße. Damals fuhr ein Mann mit hoher Geschwindigkeit auf den Gehweg und erfasste vier an der Ampel wartende Passanten. Auslöser soll ein epileptischer Anfall des Mannes gewesen sein. Ein 28-jähriger Mann, eine 29-jährige Frau, ein dreijähriger Junge und seine 64-Jährige Großmutter starben bei dem Unfall. Der Fahrer des SUV steht derzeit vor Gericht. (tsp,dpa)