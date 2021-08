Helga Aue hat die Geschichte vor ein paar Jahren so erzählt, ganz privat ihrer Enkelin Katja. Die hat sie aufgeschrieben für einen Schülerwettbewerb: Kinder fragen ihre Großeltern nach dem Mauerbau. Der Text wurde 40 Jahre nach dem 13. August 1961 im Tagesspiegel veröffentlicht, und nur deshalb ist es so, dass Helga überhaupt noch mal reden will über das, was ihre Ehe trennen sollte, aber doch nicht konnte. Obwohl sie im Osten blieb für immer. Und Wolfgang im Westen.

„Wir gehen in die Wohnung meiner Mutter, die uns Mittag macht, aber die Kinder sind die Einzigen, die mit Appetit essen. Stumm sitzen wir da, blicken uns verstohlen an, bis Wolfgang plötzlich aufsteht und sagt, er müsse unter Leute. Wir wissen, dass er in sein Stammlokal fahren wird, um zu diskutieren – was tun; und wenn es nur Reden ist. Weg von den schweigenden traurigen Frauen, denkt er sicher, doch ich kann nicht über eine Politik debattieren, die darüber bestimmt, was aus mir und meinen Kindern wird.“

Katja, die Enkelin, die das festgehalten hat und inzwischen von Pankow hinaus nach München gezogen ist, sagt heute: „Vielleicht sind sie ja deshalb so lange zusammengeblieben.“ Deshalb: Das ist die Mauer mitten durch die Wollankstraße.

„Als er wiederkommt, sieht er geschafft und sehr müde aus. Er weiß, dass er heute Nacht auf jeden Fall zurück muss, und ich weiß, dass ich auf jeden Fall hierbleiben werde. Er verabschiedet sich von den Kindern, und mir fällt auf, wie er angestrengt versucht, so zu wirken, als wäre alles ganz normal und das Wiedersehen am nächsten Tag die sicherste Sache der Welt. In dem Moment bin ich ihm dafür so unheimlich dankbar und kann meine eigene Unsicherheit vergessen. Das hält eine ganze Weile an … bis er mich zum Abschied küsst … bis die Tür hinter ihm zufällt … bis seine Schritte im Treppenhaus verstummen. Und dann bin ich allein mit den Kindern. Ich erzähle ihnen, dass der Vati vielleicht für eine Weile verreisen muss.“

Die DDR will, dass sie sich scheiden lassen

Die DDR will die Scheidung. Helga lehnt ab. Die DDR lässt Wolfgang nicht mehr einreisen. Sie geht zu ihrem Ende der Wollankstraße und schaut hinauf zum S-Bahnhof, der auf seiner Seite liegt, über den geteilten Bürgersteigen, das sind jetzt ihre Verabredungen. Die DDR errichtet eine Sichtsperre. Ihnen bleiben Briefe.

Oft schreibt sie ihm das, was die Kinder ihr sagen: „Lieber Vati, sag den Polizisten, ob Du wieder zu uns darfst und bei uns schlafen kannst.“ Sie muss weinen und sich trösten mit dem Gedanken, dass es Fernfahrer und Seemänner gibt und deren Frauen das aushalten. Sie verguckt sich mal in einen anderen; was Wolfgang drüben macht in der Zwischenzeit, in der Weihnachten um Weihnachten vergeht, das weiß sie lieber nicht.

Eine Fernbeziehung nennt man das heute wohl, jeder hat seine Freiheiten, jeder lebt in seiner Welt mit seiner Familie, seinen Freunden, seinem Beruf, aber ganz ohne den anderen geht es nicht, schon gar nicht nur in Gedanken. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Jahre so traurig sein kann und trotzdem gut weiterlebe“, sagt Helga heute. Und dann schreibt er zurück: Ich komme zur Leipziger Messe. Drei Jahre sind vergangen. Sie verabreden sich, und es wird ein ähnlich aufregender Anfang wie im Babylon.

Die Messen in Leipzig – ab 1964, zweimal im Jahr. Die gemeinsamen Urlaube in Ungarn – ab 1967, einmal im Jahr. Seine Besuche in Ost-Berlin – zunächst mit westdeutschem Pass, ab 1971 mit Passierschein, mehrmals in der Woche. Abends gehen sie in eine Kneipe nach Rosenthal ganz oben im Norden vom Berliner Osten, aber immer ohne Übernachtung, das gibt manchmal Streit. So spielen sie Familie und Freiheit gleichzeitig. Ist das Liebe?

„Dass er eine Freundin haben könnte, daran hab ich nie gedacht“

Helga Aue, die diese Liebe nun schon seit sieben Stunden zu erklären versucht und dabei vom Kaffee und den Ostschrippen zum Rotwein übergegangen ist, steht auf und wühlt im Plattenregal. Sie holt eine Scheibe hervor, legt sie auf den Spieler, den er ihr einst mitbrachte, es knistert, und dann singt ein Chor das Lied der Berge, „La Montanara“, ganz schwer. Und sie erzählt: „Immer, wenn er diese Platte auflegte, blieb er danach länger weg.“

Kumpels in Salzburg warteten auf sein Fernweh, „dass er eine Freundin haben könnte, daran hab ich nie gedacht“. Wolfgang liebte eben das Leben, und dafür liebte sie ihn. Ihre Augen leuchten wieder, als sie schwärmt von den Spaziergängen durch Buda- und durch -Pest, von den Fahrten zum Balaton. Von Jahr zu Jahr werden die Kinder erwachsener und verstehen immer mehr, dass gerade das Schwere das Leben besonders macht.

Kehlkopfkrebs. Diese seine Diagnose ändert alles. Es ist schon 1985, manches ist einfacher geworden, darum beantragt er, in ein Krankenhaus zu dürfen in jener Stadt Berlin, in der seine Frau wohnt, denn im anderen Berlin kann sie ihn ja nicht besuchen. Er rückt ein nach Buch ins Klinikum und reißt ein paarmal aus aus seinem engen Zimmer, weil sie plötzlich die Freiere ist. Die Ärzte sorgen sich um ihn auch nach der Operation, geben ihm Atteste über die „Notwendigkeit ambulanter Nachuntersuchungen“ – das heißt, dass er im Osten bleiben darf, bleiben soll. Seine Aufenthaltsgenehmigung wird verlängert, wieder und wieder, er zieht bei ihr ein, die Kinder sind aus dem Haus, und zuweilen stützt sie ihn bei einem Spaziergang, so dass sie Arm in Arm laufen und er sie fragt: „Jetzt bist du glücklich, oder?“ Und sie antwortet: „Ja.“

„Alle Tage ist kein Sonntag“

Als die Ärzte, die ihre Liebe verstehen, in Rente gehen, können sie keine Atteste mehr schreiben. Das Ende ist abzusehen, die Ausreiseregelung droht abzulaufen. Termin: Dezember 1989.

Wolfgang hat Geburtstag am 9. November, im Jahr 1989 wird er 67. Die Kinder sind gerade auf West-Besuch – sie haben sich eine Genehmigung geben lassen für eine Reise zu seinem Geburtstag. Im Chaos der untergehenden DDR ist niemandem aufgefallen, dass der Jubilar bei seiner Frau geblieben ist und mit ihr in ihrer gemeinsamen Lieblingskneipe sitzt in Rosenthal im äußersten Nordosten, dicht an der Mauer, die sie schon lange nicht mehr trennt, die es nie konnte.

Als sie hören, dass alles vorbei ist, stoßen sie an und schlendern nach Hause wie damals nach ihrem zu-zu-zu-zu-zu-zu-fälligen Kennenlernen, ganz langsam. Vor dem Fernseher singt sie die Nationalhymne, er sitzt daneben mit großen Augen. Als auch an der Wollankstraße wieder zwei eins sein darf, macht sie rüber. Zu ihm.

Sie spazieren durchs ganze Berlin und reden und reden, sie machen Urlaub in Budapest und in Salzburg, sie ziehen zusammen in seine Neuköllner Wohnung und machen doch jeder ihr eigenes Ding – als er plötzlich nicht mehr ans Telefon geht zur verabredeten Zeit, ist sie gerade im Erzgebirge bei Verwandten. Sie beerdigt ihn im Januar 2002 in Pankow auf dem großen Friedhof, auf dem auch ihre Mutter ruht, dem Friedhof, der früher direkt an die Mauer grenzte und der heute einfach nur im Norden liegt. „Alle Tage ist kein Sonntag“, sagt Helga Aue heute und lacht nicht nur mit den Augen, sie stellt ihr Glas ab und lacht so sehr, dass ihre Kette wackelt. „Ich hatte ein schönes Leben.“

Heute am 9. November wäre er 87 geworden. 20 Jahre nach dem Mauerfall. 48 Jahre nach dem Mauerbau. 55 Jahre nach dem falschen Film neben dem richtigen Mann. Helga wird Wolfgang heute mit einer Flasche Piccolo besuchen. Einen Schluck auf dich, einen auf mich. Und einen auf uns.

Redaktionelle Anmerkung: Dieser Beitrag erschien erstmals am 9. November 2009 im Tagesspiegel. Aus Anlass des 60. Jahrestags des Mauerbaus haben wir ihn erneut veröffentlicht.