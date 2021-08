Sie sitzt im falschen Film neben dem falschen Mann, und sie sieht nichts. Vorne laufen ungarische Generäle über die Leinwand, aber andauernd schieben sich Köpfe vor ihre neugierigen müden Augen, Köpfe von großen Leuten, die vor ihr platziert worden sind hier im Kino Babylon inmitten von Berlins zernarbter Mitte, hier in der Abendvorstellung des 16. Juni 1954, in die sie hineingeraten ist, weil ihre Verabredung sie hat stehen lassen vor dem Rathaus Pankow, ihr erstes Rendezvous überhaupt, ein älterer Mann, den sie in einer U-Bahn so nett gefunden hatte, dass sie wegen ihm ihr hübsches Tweed- Kostüm trägt und die braune Baskenmütze, die sie schützt, als sie wartet vor dem Rathaus und wartet und wartet und an die Litfaßsäule starrt, ein ungarischer Geschichtsfilm im Babylon, liest sie und denkt an ihre Großmutter, die in Ungarn geboren ist, das lenkt ab, bis sie einsehen muss, dass ihr Rendezvous mit jeder leise verrinnenden Minute lauter zerplatzt, das beschämt sie so, dass sie sich nicht nach Hause traut, das kurze Stück zurück in die Wollankstraße, wo die Mutter wartet auf der Ostseite der geteilten Bürgersteige, an denen noch Pferdewagen fahren, dort in der Wohnung sitzt die Mutter, die Kindergärtnerin werden wollte, sich aber die Ausbildung nicht leisten konnte, und die sich freut, dass nun die Tochter diesen Traum lebt, aber heute Abend nach dieser Blamage will die junge Kindergärtnerin nicht heim und sich behüten lassen, sie will was erleben, da fährt sie eben allein ins Kino zu ihren ungarischen Wurzeln, sie nimmt die U-Bahn, die oben fährt über der Schönhauser Allee, eine Logenkarte gibt es noch im Babylon, aber was heißt schon Loge, wenn man hier hinten sitzt auf einem Stuhl neben dem Gang und vor sich große Köpfe hat?

Vielleicht sollte ich in den Gang rücken, denkt sie, etwas näher ran an den Mann da drüben, der kaum größer ist und auch den Hals reckt, sie hat ihn schon gesehen, als er im Programm blätterte, obwohl das Licht schon funzelte, Mann, ist der blöd, der sieht doch nichts!, flüstert sie sich in dem Moment zu, vielleicht ahnt er das, weil er sie kurz anschaut und sagt: „Eigentlich soll man nicht vorher das Programm lesen.“ Er legt es also zur Seite und lässt sich überraschen. Von ihr.

Eine Geschichte, die es so nur einmal gibt

Helga Aue hat sich eine Kette umgelegt und Frühstück gemacht. Ihre Augen lachen, als sie sich beim Schmieren einer Ostschrippe an die Abendvorstellung vor 55 Jahren erinnert, die ihr Leben veränderte. „Es war ein schöner Film“, weiß sie noch, aber worum es ging, ist das so wichtig? Denn vor der Leinwand, ganz hinten in der Loge, da ist alles passiert. Eine Geschichte, die es so nur einmal gibt.

Sie rückt mit ihrem Stuhl auf den Gang, als er plötzlich „Au!“ ruft, weil er von drüben auch in die Gasse zwischen die großen Köpfe gerückt ist. Sie hat seinen Finger eingeklemmt mit ihrem Stuhl und sagt „Entschuldigung“ und blickt ihn das erste Mal richtig an und sieht sein schönes schwarzes Haar im Funzellicht, und so lässt sie sich in den Mantel helfen nach der Vorstellung und begleiten nach Pankow, sie laufen die Schönhauser Allee hoch in den Norden zur geteilten Straße, und sie betrachtet ihn und denkt, er hat so schöne blaue Augen, und sie reden miteinander und sie denkt, er kann so toll erzählen.

Er lädt sie noch ein, aber sie trinkt keinen Alkohol, sie ist erst 17, und nachdem sie sich verabredet haben für ein nächstes Mal, fährt er zu sich nach Spandau, auch im Norden von Berlin, aber im Westen.

Mindestens sechs Zufälle braucht es, um sich zu verlieben. So schreibt es der tschechische Romancier Milan Kundera in seinem Buch über die unerträgliche Leichtigkeit des Seins und die Schwere, die auf den Menschen östlich der Wollankstraße liegt, jene Leute, die das Besondere im Privaten suchen, vielleicht genau deshalb.

Helga und Wolfgang sind sich auch zu-zu-zu-zu-zu-zu-fällig im Babylon begegnet. Von nun an laufen sie gemeinsam durch die Stadt, die zwei ist und doch noch irgendwie eins, schon weil das Geld auf allen Seiten fehlt, auch ihm, denn einen Betrieb besitzt er gar nicht, wie er noch beim ersten Mal gemeint hatte behaupten zu müssen.

Sie lässt sich von ihm zum Eis einladen, ihre Blusen kauft sie sich selber, denn schon Oma hatte gesagt: Von einem Mann lässt man sich nichts schenken. Oma bleibt skeptisch, weil Helgas neuer Freund gern ausgeht und sowieso viel älter ist. Wolfgang ist Kaufmann, er kann Englisch und Französisch und lässt sich von keinem was erzählen und von keinem unter den Tisch trinken. Er ist schon 31, als sie volljährig wird, nach dem Abi war er noch im Krieg.

Jeden Tag Briefe

All das erzählt er ihr, wenn sie von Pankow nach Schöneberg laufen durch die zernarbte Stadt, in der sie nach der Arbeit im Kindergarten Steine klopft, um eine Wohnung zugelost zu bekommen, die zupackende, auch mal vorlaute Helga. Sie ist froh, nicht mit einem dieser Jungen zusammen zu sein, die schon beim Buff in die Seite zusammenzucken, sondern mit einem Mann, der Bockwurst isst und ins Theater geht. Sie picknicken an der Havel, als Einzige, weil es noch zu kalt ist, so sehr wärmen sie sich schon. Und er beginnt ihr Briefe und Karten zu schreiben jeden Tag, „mit herzlicher Empfehlung an Deine Eltern“.

Er wohnt mit Mutter und Schwester zusammen, oft ist er unterwegs: Koffer packen, auf Messen fahren, handeln mit seltenen Gütern, mit Eisenröhren und sowjetischer Genehmigung über die Zonengrenzen, das ist seine Welt, so kommt er an Geld. Jeder lebt also sein Leben, und rückblickend will Helga nicht ausschließen, „dass er vorher mehrere Bräute hatte, aber keine Kinder nebenbei“, wie sie keineswegs nebenbei betont.

„Sie sind schwanger“, sagt der Frauenarzt. „Ich bin nicht schwanger“, antwortet sie, aber längst ist es passiert, weil sie damals nicht weiß, wie man das machen kann: keine Kinder kriegen. Sie sagt es ihm mitten auf der Wollankstraße, und er zögert keine Sekunde, sie zu küssen und im Kreis zu drehen. Als sie wieder stehen, sagt sie ihm: „Bevor du nicht richtig arbeiten gehst, heirate ich dich nicht.“

Kurz darauf schuftet der feingeistige Luftikus in einer Eisengießerei. Bald aber nennt er sich wieder Exportkaufmann und ist mit dem hellen Schweinslederkoffer unterwegs, bald kriegt sie ein zweites Kind, und als das erste in die Schule kommt, dürfen sie eine Wohnung beziehen in Pankow. Sie sind längst verheiratet, aber Nacht für Nacht soll er verschwinden, wo er hergekommen ist, nach West-Berlin, die Gesetze schreiben das mittlerweile vor.

Der Zugang in den Westen bleibt verwehrt

Manchmal hält er sich dran, läuft vor Mitternacht los durch die Stadt, in die schon heimlich Mauersteine geschafft werden. Oft bleibt er auch, selbst wenn die Nachbarn tuscheln und ihm eine Fahne geben zum Raushängen am Republikgeburtstag. Ohne ein Wort schmeißt er sie weg.

„Es ist Sonntag – scheinbar ein Sonntag wie jeder andere. Ich drehe verschlafen meinen Kopf zur Seite und blicke auf den gleichmäßig atmenden Wolfgang. Ich will aufstehen, nach den Kindern sehen, Wolfgang murmelt träge, und ich stelle das Radio an. Die Sonne scheint, sie dringt schwül in unsere kleine Wohnung. Doch auf einmal ist das alles vollkommen egal, denn wir hören diese Stimme aus dem Radio und die letzten Worte lähmen unsere Gedanken, hallen in unseren Ohren: Friedliebende West-Berliner mit gültigem Personalausweis dürfen an folgenden Grenzübergängen die Grenze passieren …

Mehr zum Thema Berliner Mauer heute Wo früher die Mauer stand – ein Vorher-Nachher-Vergleich

Gebannt sitzen wir im Bett, eng umschlungen, wartend. Schon kurz danach werden unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Für den einen Teil unserer Familie, der im Osten lebt, ist von nun an der Zugang in den Westteil der Stadt verwehrt.“