Die Deutsche Telekom will Berlin zur "Glasfaser-Hauptstadt" Deutschlands machen. Das kündigte der Konzern am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung an. Demnach soll in den kommenden Jahren ein Glasfaser-Netz mit einer Million FTTH-Anschlüssen entstehen - und einer Geschwindigkeit von bis zu einem Gigabit pro Sekunde für die Nutzer:innen. FTTH steht für "Fiber to the home", das heißt Glasfaser bis ins Haus.

Nach Firmenangaben handelt es sich um das größte Glasfaser-Ausbauprojekt im gesamten Bundesgebiet. Die ersten 600.000 Anschlüsse will das Bonner Unternehmen bis Ende 2025 fertigstellen. Für die Zielmarke von einer Million Anschlüssen machte die Telekom keine genauen Angaben, sondern sprach nur von "den nächsten gut sechs Jahren". Profitieren sollen davon private Haushalte genauso wie Firmen und Schulen - und zwar in der gesamten Stadt.

Man werde sich beim Ausbau des Netzes nicht auf bestimmte Stadtteile konzentrieren, sondern "in allen zwölf Bezirken" aktiv werden, teilte Srini Gopalan, im Vorstand der Telekom für das deutsche Festnetz- und Mobilfunkgeschäft zuständig, mit. Dabei sei man allerdings auf die Unterstützung der Politik angewiesen - "zum Beispiel bei Genehmigungsverfahren oder bei der Erlaubnis, alternative Verlegemethoden zu nutzen", wie Gopalan sagte. "Denn nur gemeinsam mit den Entscheidungsträgern werden wir Berlin ins Gigabitzeitalter bringen."

Technik-Chef Walter Goldenits zufolge kann das Unternehmen dabei bereits "in weiten Teilen der Stadt auf Leerrohrsysteme zurückgreifen", wodurch wenig Tiefbau-Maßnahmen erforderlich sein. Als alternative Verlegemethoden will die Telekom Trenching oder Spülbohrungen einsetzen.