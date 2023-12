600 neue Bäume für Berlin Hier werden in Spandau junge Eichen & Co. gepflanzt

Frisches Grün für Berlin: Die Stadt will im Frühjahr 2024 gut 600 Bäume in vier Bezirken in den Boden setzen – und Spandau gehört diesmal auch dazu. Und welche Bezirke noch? Die Zahlen und Standorte gehen aus einer ganz aktuellen Ausschreibung von Umweltsenatorin Manja Schreiner, CDU, hervor, über die der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels jetzt berichtet hat. 19 Eichen an der Neuendorfer Straße, 11 Eichen am Askanierring, 18 Spitzahorne in der Wasserstadt und drei neue Eichen sind in der Carl-Schurz-Straße vorgesehen, also in der Fußgängerzone der Altstadt Spandau.