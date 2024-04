64-Jähriger hat Diabetes Tourist aus Spanien in Berlin vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Seit vergangenem Freitag wird in Berlin der spanische Tourist Antonio Agraz Fernandez vermisst. Die Berliner Polizei veröffentlichte am Montag Bilder des Mannes und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Den Angaben nach ist der 64-Jährige seit den Abendstunden des 19. April verschwunden. Der Mann ist laut Polizei Diabetiker und dringend auf die tägliche Einnahme von Medikamenten angewiesen, die er jedoch in seiner Ferienwohnung in Prenzlauer Berg zurückließ. Die Beamten gehen daher davon aus, dass seine Gesundheit erheblich gefährdet ist.

Die Polizei beschreibt das Aussehen von Antonio Agraz Fernandez wie folgt: circa 60 bis 65 Jahre, 1,70 bis 1,75 Meter groß und Brillenträger. Zuletzt trug er rote Sneaker, eine hellgraue Hose, einen Pulli mit roten und schwarzen Elementen und eine dunkle Daunenjacke.

Antonio Agraz Fernandez wird seit dem 19. April vermisst. © Polizei Berlin

Zuletzt soll der Vermisste eine dunkle Daunenjacke getragen haben. © Polizei Berlin

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, ihn seit dem 19. April gesehen haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, sollen sich bei der Polizei melden.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Auch bei der Internetwache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle können sich Zeugen melden. Sollte sofortiges Handeln der Polizei notwendig sein, sollen Zeugen den Notruf (110) wählen. (Tsp)