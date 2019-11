Sieben Tage lang feiert Berlin den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Mit spektakulärer Lichtkunst, Konzerten, multimedialen Ausstellungen und Diskussionen. Kostenlos wird an vielen originalen Schauplätzen an die friedliche Revolution erinnert und über deren Folgen diskutiert.

Das ganze Programm ist auf der Website mauerfall30.berlin zu finden. Es mag auf den ersten Blick etwas unübersichtlich wirken, über die Filter Orte und Veranstaltungsformate lässt sich aber schnell für jeden etwas finden. Wir haben uns die geplanten Veranstaltungen näher angesehen, stellen hier die wichtigsten Orte und Punkte zum Mauerfall-Jubiläum vor – und geben weiter unten auch Hinweise zum Verkehr.

Besonders eindrucksvoll dürften die "sprechenden Fassaden" wirken. An sechs Schauplätzen der friedlichen Revolution werden von Montag bis Sonntag mit großflächigen Videos ausgeleuchtet. Darauf werden ortsspezifische Geschichten mit historischen Filmaufnahmen kombiniert.

Höhepunkt der Feierlichkeiten wird ein großes Mauerfallkonzert am Abend des 9. November vor dem Brandenburger Tor.

1. Brandenburger Tor

Endlich ist die Kunstinstallation "Visions in Motion" fertig und hängt über der Straße des 17. Juni. Das Werk des US-Künstlers Patrick Shearn besteht aus Bändern und Transparenten, auf die vorab 30.000 Menschen ihre Wünsche und Hoffnungen notiert haben. In der Nacht wird die Installation farbig angestrahlt.

2. Oberbaumbrücke

Foto: Kay Nietfeld/dpa

Eine weitere grandiose Lichtschau mit historischem Hintergrund leuchtet seit Montagabend auf der Spree. An der Oberbaumbrücke zwischen Friedrichshain und Kreuzberg symbolisieren neonblau leuchtende Stabbojen auf dem Wasser den alten Grenzverlauf. 150 Meter lang ist die Linie, die der Künstler Rainer Walter Gottemeier durch das Wasser gezogen hat.

Foto: Annette Riedl/dpa

Einen Wunsch, den sicher alle teilen können, hält Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) in die Kamera.

Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

3. Schlossplatz

Der Palast der Republik ist wieder da! Am Ort des prominenten DDR-Baus am Schlossplatz steht heute das fast fertige Humboldtforum. Doch starke Scheinwerfer lassen das im Jahr 2006 unter Protest abgerissene Gebäude wieder erstehen - als 3D-Projektion zur Abendzeit an der neuen Schlossfassade.

Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Auch am Alexanderplatz werden Gebäude angestrahlt, hier mit Motiven der Großdemonstration vom 4. November 1989.

Foto: Stefan Weger

1. November: Zum Aufwärmen eröffnete der Philosoph Peter Sloterdijk einen Diskussionsabend zum Thema Mauerfall. Vor der Kulisse des Mauer-Panoramas am Checkpoint Charlie. Yadegar Asisi gestaltete den 18 Meter hohen Rundbau als Blick von Kreuzberg nach Mitte über die Mauer an einem fiktiven Herbsttag in den Achtziger Jahren.

Foto: Stefan Weger

Die drei Gesprächsrunden des Abends zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nach dem Fall der Mauer gestalteten Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt mit den Redakteurinnen Ann-Kathrin Hipp und Anke Myrrhe. Als Gäste waren unter anderem Kulturmanager und Tresor-Gründer Dimitri Hegemann eingeladen, hier im Gespräch mit Ann-Kathrin Hipp und der Autorin Valerie Schönian.

Foto: Stefan Weger

3. November: Auf einem alten Robur, das ist ein DDR-Lastwagen, lasen Schauspielerinnen und Schauspieler vom Theater an der Parkaue Reden von der Großdemonstration am 4. November vor.

Foto: Stefan Weger

Auf der Veranstaltung vom Tagesspiegel Checkpoint in Kooperation mit dem Sebastian-Haffner-Kulturzentrum in Prenzlauer Berg wurde auch gesungen. Dirk Michaelis (rechts) trug seinen Klassiker "Als ich fortging" vor, neben ihm Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt und Robert Ide, geschäftsführender Redakteur des Tagesspiegels.

Foto: Stefan Weger

Freies Wort an jedem Ort: Schauspielerin Annalena Thielemann.

