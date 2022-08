Die ersten Brezeln verrutschten ihnen noch etwas, aber nach ein paar Wiederholungen lief es dann bei der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und beim Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos). Ein Gesellenanwärter zeigte ihnen die Handgriffe, Bäckermeisterin Christa Lutum erklärte die einzelnen Arbeitsschritte bis zur fertigen Brezel.

Für Franziska Giffey und Stephan Schwarz war der Besuch von Lutums Dinkel-Bäckerei in Charlottenburg die zweite Station auf ihre Tour zu insgesamt drei Handwerksbetrieben in der Stadt. Zuhören, Fliesen verlegen, Brezeln backen, aber vor allem für das Handwerk und die Ausbildung werben – so lautete das Programm der beiden Politiker:innen am Dienstag.

Dass Werbung nötig ist, zeigen die Zahlen. 7000 Ausbildungsplätze seien für den aktuellen Jahrgang noch offen, sagte Giffey. Wirtschaftssenator Schwarz warnte vor einem Fachkräftemangel von mehreren Hunderttausend in der Zukunft.

Die Ursachen sind bekannt. Die Akademisierungsquote nahm in den vergangenen Jahren beständig zu, fast 50 Prozent aller Schulabgänger beginnen ein Studium, Anfang des Jahrtausends waren es noch rund ein Drittel. Und obwohl Handwerksberufen laut diversen Umfragen großes Ansehen genießen, sind es vor allem diese Unternehmen, die Probleme haben, Ausbildungsplätze zu besetzen.

Giffey: Zu sehr auf akademische Ausbildung fixiert

Eine „Bildungsoffensive“ forderte Bäckermeisterin Lutum daher im Gespräch mit Giffey und Schwarz. In den Gymnasien werde kaum bis gar nicht auf die Möglichkeiten einer Ausbildung aufmerksam gemacht. Sie selbst habe als kleine, spezialisierte Bäckerei – bei Lutum wird nur mit Dinkel gebacken – keine Probleme, Nachwuchs zu finden. „Was mich aber stört, ist die Überheblichkeit mit der teilweise auf das Handwerk heruntergeblickt wird.“

Ein Satz, der zumindest gestern breite Zustimmung fand. „Wir sind viel zu sehr fixiert auf die akademische Ausbildung“, sagte Giffey. Derzeit ergründe ein Runder Tisch unter Beteiligung aller zuständigen Senatsverwaltungen, wie die Berufsorientierung an den Schulen, die während Corona größtenteils zum Erliegen gekommen ist, wieder voll anlaufen und diversifizierter gestaltet werden könne. Außerdem kündigte die Regierende Bürgermeisterin an, im Herbst im Roten Rathaus die besten Gesellen des Jahrgangs zu ehren.

Bäckermeisterin Lutum fordert mehr Berufspraktika

Wirtschaftsenator Stephan Schwarz, von 2003 bis 2019 selbst Präsident der Berliner Handwerkskammer, pflichtete bei und nahm darüber hinaus die Unternehmen in die Verantwortung. „Die Betriebe müssen gute Geschichten erzählen, sich selbst mehr vermarkten.“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Christa Lutum hatte zum Abschluss des Besuchs noch zwei Ideen: mehr Berufspraktika während der Schulzeit und eine Reform von Hartz IV. Das jeweils zweiwöchige Berufspraktikum in der neunten Klasse komme zum einen zu früh und sei vor allem nicht ausreichend, um sich überhaupt einen kleinen Überblick über die vielen Ausbildungsmöglichkeiten zu verschaffen, sagte Lutum.

Und dass ein Ausbildungsgehalt in manchen Fällen auf den Hartz-IV-Satz einer Familie angerechnet werden könne, schrecke viele ab. Das sei aber eine Bundesaufgabe, gab Lutum zu.