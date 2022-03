Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Berliner Ortsteil Adlershof erlitten. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Erneut handelte es sich um einen Abbiegeunfall. Den Angaben zufolge befuhr die 71-Jährige gegen 14.35 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg des Adlergestells in Richtung Glienicker Weg. An der Einfahrt zu einem Einrichtungshaus wurde sie von einem rechts einbiegenden Auto angefahren, das zuvor in derselben Richtung unterwegs war.

Die 71-Jährige stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich am gesamten Körper schwer. Die Fahrerin oder der Fahrer des Wagens setzte die Fahrt hingegen fort und entfernte sich über den Parkplatz des Einrichtungshauses vom Unfallort.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Von Lastwagen und Auto angefahren Radfahrerin und Fußgängerin nach Unfällen in Berlin schwer verletzt

In Berlin werden Radfahrerinnen und Radfahrer öfter Opfer von Abbiegeunfällen. Am Freitag erst wurde im Lichtenberger Ortsteil Neu-Hohenschönhausen eine 55 Jahre alte Radfahrerin von einem Lastwagen überrollt und schwer verletzt, im Februar starb eine 81-Jährige in Dahlem, nachdem sie von einem Sattelschlepper überfahren wurde.