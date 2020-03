Berliner Musiker zur Coronavirus-Krise befragt – 97 Prozent von Einnahmeausfällen betroffen

Der Landesmusikrat Berlin, der Dachverband der Berliner Musikverbände und -institutionen, hat die Branche zu den Auswirkungen des Coronavirus befragt. Demnach gaben 97,4 Prozent an, durch die Krise von Einnahmeausfällen betroffen zu sein, knapp 91 Prozent gaben an, Unterstützung zu benötigen. Weitere 57 Prozent seien in ihrer Existenz akut bedroht.

Befragt wurden laut Landesmusikrat 1385 Musikschaffende, Verbände, Institutionen und Unternehmen. Die Ergebnisse wurden am Donnerstag in einer Pressemitteilung veröffentlicht. "Die Umfrage unterstreicht die dramatische Situation, in der sich die Berliner Musiklandschaft befindet", sagte die Präsidentin des Landesmusikrats Berlin, Hella Dunger-Löper. Es bestehe dringender Handlungsbedarf. "Hilfen, insbesondere für Freischaffende, müssen schnell und unbürokratisch bereitgestellt werden."

Die Einnahmeausfälle der Musiker und Musikerinnen sind laut der Umfrage besonders auf Veranstaltungsausfälle zurückzuführen (rund 78 Prozent), aber auch auf Unterrichtsausfall (57,9 Prozent) oder abgesagte Proben (rund 60 Prozent. In der Umfrage gaben 27 Prozent der Befragten an, voraussichtlich ein Fünftel ihrer Jahreseinnahmen zu verlieren. Dass Ausfallhonorare die wirksamste Unterstützung sind, gaben 80 Prozent an, rund 42 Prozent benötigen Zuschüsse etwa für Miete und Lebensunterhalt.

Hilfe vom Senat für Freiberufler, Unternehmen und Selbstständige

Am Donnerstagabend hat der Senat auf einer Sondersitzung beschlossen, Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mit insgesamt 600 Millionen Euro an Soforthilfen unterstützen. Allein 100 Millionen Euro soll es im laufenden Jahr an Soforthilfemaßnahmen für Kleinunternehmen und Soloselbstständige sowie für Freiberufler geben, teilte der Senat mit.