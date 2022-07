Ein 15-Jähriger, der bei der Berliner Polizei als sogenannter „kiezorientierter Mehrfachtäter“ geführt wird, ist als mutmaßlicher Täter des Raubes mit Todesfolge an einer 75-jährigen Seniorin am Dienstag in Gesundbrunnen nun vorläufig festgenommen worden.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er wurde kurz nachdem er eine weitere Seniorin am Mittwoch ausgeraubt hat, von der Polizei gestellt. Nach Tagesspiegel-Informationen ist der mutmaßliche Täter bulgarischer Staatsbürgerschaft.

Die 75-jährige ist nach einem Raubüberfall in Berlin-Gesundbrunnen im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Täter hatte die Frau den Angaben nach am Dienstag gegen 7.10 Uhr angesprochen und ihr plötzlich ins Gesicht geschlagen. Dann zerrte er am Einkaufsbeutel der Seniorin, bis der Henkel abriss und die Frau zu Boden stürzte.

Die 75-Jährige kam mit Verletzungen im Gesicht und einem gebrochenen Oberschenkel ins Krankenhaus, wo sie nach Angaben der Polizei wenig später starb. Der Angreifer soll demnach auf einem Herrenrad mit seiner Beute geflohen sein. Nun ermittelt eine Mordkommission.

Weiterer Raubüberfall auf Seniorin

In Reinickendorf wurde am Mittwochmittag eine weitere Seniorin beraubt. Gegen 11.45 Uhr war die 79-Jährige auf dem Gehweg der Ollenhauer Straße zu Fuß unterwegs, als sie plötzlich von hinten zu Fall gebracht wurde, teilte die Polizei mit.

Auf dem Boden liegend soll ihr der jugendliche Tatverdächtige mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und die Handtasche entrissen haben.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Polizist:innen stellten den beschuldigten 15-Jährigen mit Hilfe eines Passanten in einem nahen gelegenen Wohngebiet. In Tatortnähe aufgefundene Teile der Beute konnten der Seniorin zurückgegeben werden. Die 79-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und an der Hüfte und wurde ambulant behandelt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Mordkommission ist der Festgenommene mutmaßlich auch der Täter des zwei Tage zuvor begangenen Raubes mit Todesfolge.

Mehr zum Thema Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg Mann von Radfahrer mit Messer angegriffen

Er soll noch am Donnerstag dem Amtsgericht Tiergarten vorgeführt werden, wo über den von der Staatsanwaltschaft Berlin gestellten Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen Wiederholungsgefahr entschieden wird. (Tsp, dpa)