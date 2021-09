In Berlin beginnt heute Abend das 17. Festival of Lights. Das Lichtkunst-Fest geht über zehn Tage jeden Abend bis zum 12. September, zwischen 20.21 und 24 Uhr werden heute zahlreiche Gebäude in der Stadt beleuchtet.

Die laut Veranstaltern "größte Open Air Galerie der Welt" zeigt Inszenierungen an 75 Gebäuden mit mehr als 100 künstlerischen Motiven und Shows.

Unter den Veranstaltungsorten sind etwa das Brandenburger Tor, das Schloss Charlottenburg, der Berliner Dom und die Oberbaumbrücke sowie zehn Bahnhöfe, mehrere Ministerien und Botschaften, der Funkturm und der Fernsehturm. Eine Übersichtskarte und die Programmpunkte gibt es auf der Website festival-of-lights.de.

Das diesjährige Motto des Festivals lautet "Creating Tomorrow", teilen die Veranstalter mit. Es soll die Bedeutung von Nachhaltigkeit unterstreichen und "gemeinsam mit Partnern und Sponsoren ein leuchtendes Zeichen für die Zukunft der Menschen setzen".

Die Lichtkunst-Inszenierungen und 3D-Videomappings sollen Themen wie Klimaschutz, Wissenschaft, Menschlichkeit und Diversität "emotional und visionär" beleuchten, heißt es weiter. Sponsor ist in diesem Jahr die Initiative "The Climate Pledge".

Besucher können an Fotowettbewerb teilnehmen

Der Besuch der Veranstaltungsorte ist gratis, es wird darum gebeten, den Mindestabstand von 1,50 Metern und die geltenden Regeln einzuhalten, heißt es auf der Webseite des Festivals. Zudem wird das Maskentragen empfohlen.

"Wenn Ihr merkt, dass ein Platz zu voll wird, kommt bitte zu einem anderen Zeitpunkt wieder", schreiben die Veranstalter. "Wenn sich zu viele Personen auf einem Platz versammeln, kann es sein, dass die Polizei uns auffordert, die Lichter auszuschalten, bis sich die Menschenansammlungen wieder verringert haben. In diesem Falle bitten wir um euer Verständnis."

Überdies soll es wieder einen Fotowettbewerb geben. Besucher:innen können ihre "schönsten Impressionen rund um das Festival und besondere Motive der beleuchteten Gebäude teilen", schreiben die Veranstalter.

Zu gewinnen gibt es Geldpreise und Gutscheine. Einsendeschluss ist der 30. September. Teilnehmer:innen können ihre Fotos an die E-Mail-Adresse info@festival-lights.de senden, mit angegeben werden müssen Name, Anschrift, Alter sowie bei Unter-18-Jährigen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen es ebenfalls auf der Festival-Webseite.

An diesem Wochenende endet außerdem auch das seit Anfang August laufende Berlin Mural Fest. Es wird am Samstag und Sonntag mit einem Nightwalk beendet, bei dem die Wandbilder erstrahlt werden.