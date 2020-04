Im Berliner Bezirk Lichtenberg ist die Feuerwehr am Montag zu einem Coronavirus-Großeinsatz ausgerückt: Eine komplettes Seniorenwohnanlage im Ortsteil Fennpfuhl wurde geräumt, die Menschen wurden noch in der Nacht in umliegende Krankenhäuser gebracht. Weitere Anlagen des Betreibers sollen auf Covid-19 überprüft werden.

Wie Feuerwehrsprecher Frederic Finner am Dienstagmorgen dem Tagesspiegel sagte, seien 28 Bewohner des Hauses, ein Angebot des betreuten Wohnens für pflegebedürftige ältere Menschen, zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dabei seien alle Bewohner getestet worden, insgesamt mehr als 80. Doch nun bestand der Verdacht, dass weitaus mehr Senioren infiziert sein könnten.

„Wir hatten in dem Pflegeheim mehrere Einsätze in den vergangenen Tagen“, erläuterte Finner. Am Montag seien im Laufe des Tages drei Patienten mit einem schlechteren Zustand ins Krankenhaus gebracht worden, in den Tagen zuvor seien es vier Menschen gewesen.

„Bei der weiteren Alarmierung haben wir ein sogenanntes Erkunderfahrzeug hingeschickt und einen Oberarzt vom Dienst, um die Gesamtsituation unter die Lupe zu nehmen und die Bewohner anzuschauen“, sagte der Feuerwehrsprecher. Zu diesem Zeitpunkt sei bereits bekannt gewesen, dass 28 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren.

„Da wir sehr viele weitere Menschen mit Symptomen angetroffen haben, mussten wir davon ausgehen, dass mehrere weitere wenn nicht sogar alle infiziert sind“, erläuterte Finner.

Daher habe man die Situation so behandelt, als wären alle Bewohner betroffen – und vor Ort in Absprache mit der Staatssekretärin für Pflege, Barbara König (SPD), beschlossen, alle verbliebenen 76 Menschen in Krankenhäuser zu bringen, weil man nicht mit einhundertprozentiger Sicherheit habe wissen können, ob die Versorgung vor Ort gewährleistet werden könne. Dies sei zum Wohle der Menschen gewesen, da diese pflegebedürftig seien und zur Risikogruppe gehörten.

Drei Bewohner seien vorab mit schlechterem gesundheitlichen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Weitere 73 brachte die Feuerwehr mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes unter „großem Organisationsaufwand“ in Kliniken. 70 Kräfte seien insgesamt beteiligt gewesen, gegen fünf Uhr sei der Einsatz beendet gewesen, sagte Finner.

Pflegedienst: Drei Bewohner in kritischem Zustand

Der Leiter des Pflegedienstes, der das Seniorenwohnhaus ambulant betreut, Andreas Chickowsky, sagte nach Angaben der Deutschen Presseagentur, mindestens 18 Patienten seien an Covid-19 erkrankt, drei von ihnen seien in einem kritischen Zustand.

Laut Chickowsky sind die Zahlen der Erkrankten noch „sehr vage“. Auch zwei Beschäftigte vom Pflegepersonal seien erkrankt. Nach dpa-Angaben ist der älteste Bewohner ist 101 Jahre alt – der jüngste 50.

Um den 20. April herum sei zunächst ein Bewohner wegen „allgemeiner Beschwerden“ ins Krankenhaus gekommen, sagte Chickowsky. Dieser sei positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. In der Folge seien im ganzen Haus Abstriche gemacht worden.

Derzeit ist nach Erkenntnissen des Pflegedienst-Leiters noch offen, wie viele Menschen genau sich mit dem Virus infiziert haben. Wie es zu dem Virus-Ausbruch in der Einrichtung kommen konnte, sei ebenfalls noch völlig unklar.

In dem Haus der Lichtenberger Seniorenwohnanlage befinden sich nach Angaben des Betreibers „großzügig gestaltete Ein- und Zweiraumwohnungen mit ca. 35 bis maximal 80 Quadratmetern“. Alle Wohnungen seien mit einer kleinen Küche und behindertengerechtem Bad ausgestattet. „Das Herzstück des Hauses bildet der große Aufenthaltsraum mit Gemeinschaftsküche zum geselligen Beisammensein.“

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat es bundesweit etliche Covid-19-Ausbrüche in Pflegeheimen gegeben. Dabei steckten sich zahlreiche Bewohner und Pfleger an, viele Menschen sind gestorben. Der Lichtenberger Fall ist jedoch anders gelagert: Es handelt sich nicht um ein Heim mit stationärer Pflege - somit gelten auch nicht die strengen Besuchsregelungen der Eindämmungsverordnung des Berliner Senats.

Gesundheitsverwaltung: Weitere Anlagen sollen überprüft werden

Am Dienstagvormittag hat sich auch die Senatsverwaltung für Gesundheit wegen des Coronavirus-Ausbruchs in der Seniorenwohneinrichtung zu Wort gemeldet. In einer Pressemitteilung heißt es aus dem Hause von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), dass weitere Einrichtungen des Betreibers auf Covid-19 untersucht werden sollen. Der Pflegedienst betreut neben dem geräumten Wohnhaus drei ähnliche Anlagen in Lichtenberg, zwei in Karlshorst und eine in Pankow.

"Eine Testung des Personals wurde angeordnet", hieß es außerdem von der Gesundheitsverwaltung. Dies sei in Abstimmung von Amtsarzt und Gesundheitsverwaltung geschehen. (mit dpa)