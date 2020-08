Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstag ist ein 77-jähriger Fußgänger seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Mann war am Donnerstag gegen 8.30 Uhr in Spandau an der Straße Am Juliusturm von einer 77-jährigen Mercedes-Fahrerin erfasst worden, als er an der Ampel die Kreuzung zur Carl-Schurz-Straße überquerte.

Der 77-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde und noch am Nachmittag seinen Verletzungen erlag.

Zwei Zeugen des Unfalls mussten durch einen Seelsorger betreut werden. Ein weiterer Zeuge wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Während der Unfallaufnahme war die Straße Am Juliusturm zwischen Falkenseer Platz und Breite Straße bis Mittags gesperrt.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Der 77-Jährige ist der dritte Mensch, der in der Spandauer Altstadt innerhalb von einer Woche bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. (Tsp)