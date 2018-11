Als erstes Bundesland will Berlin den Internationalen Frauentag am 8. März zu einem zusätzlichen arbeitsfreien Feiertag machen Foto: Jens Wolf/dpa

Die Berliner SPD hat es eilig, damit der von ihr zuerst vorgeschlagene zusätzliche Feiertag am 8. März (Internationaler Frauentag) rechtzeitig für 2019 gesetzlich festgelegt wird. Die SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus segnete in ihrer Sitzung am Dienstag den notwendigen Parlamentsantrag für eine Änderung des Sonn- und Feiertagsgesetzes bereits ab, dem müssen die Regierungsfraktionen von Grünen und Linken noch folgen. Und werden es dem Vernehmen nach auch tun.

Der gemeinsame Antrag für den neuen Feiertag soll am 14. Dezember im Abgeordnetenhaus eingebracht und nach dem Willen der Koalition am 24. Januar nächsten Jahres vom Parlament beschlossen werden. Dann tritt das veränderte Gesetz rechtzeitig vor dem 8. März 2019, der übrigens ein Freitag ist, in Kraft. Alle privaten und öffentlichen Unternehmen könnten sich also jetzt schon auf den freien Tag einstellen, verlautet aus Koalitionskreisen.

