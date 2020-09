Nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten bei Joachimsthal im Landkreis Barnim ist die Autobahn 11 (A 11) in dem Bereich bis zum frühen Sonntagmorgen acht Stunden lang in beide Richtungen voll gesperrt worden.

Ein Auto habe am Samstagabend gegen 21 Uhr aus bisher ungeklärten Umständen die Mittelleitplanke durchbrochen und sei auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Die beiden Insassen starben noch an der Unfallstelle. Ein anderes Auto prallte in das Wrack. Zwei Frauen wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Wegen der Aufräumarbeiten wurde die A 11 zwischen den Ausfahrten Joachimsthal und Pfingstberg in beiden Richtungen voll gesperrt.

Nach Informationen der B. Z. war das Unfallauto ein Renault aus Polen, das im Baustellenbereich, wo Tempo 80 gilt, ins Schleudern geriet. Im Gegenverkehr stieß der Wagen mit einem BMW zusammen, soll dann abgehoben sein und nach mehreren Überschlägen rund 50 Meter weiter aufgekommen sein.

Die B.Z. berichtet weiter, dass im BMW zwei Frauen saßen, nach B.Z.-Informationen eine Mutter mit ihrer Tochter. Beide Frauen wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Die Sperrung ist inzwischen wieder aufgehoben. (Tsp/dpa)