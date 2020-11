Wegen der Arbeiten im Zusammenhang mit dem A100-Ausbau kommen auf Autofahrer im Bereich Grenzallee in Berlin-Neukölln Einschränkungen zu: Wie die Verkehrsverwaltung am Montag mitteilte, bekommt die Grenzallee eine Anbindung an das Autobahndreieck Neukölln. Dafür werden die Autobahnauffahrten von der Grenzallee sowohl zur Stadtautobahn A100 als auch zur A113 ab Mittwochmorgen, 8 Uhr, bis voraussichtlich Mitte Februar 2021 für den Verkehr gesperrt.

Die Verwaltung bittet Verkehrsteilnehmer, die Autobahnauffahrten an der Buschkrugallee zu nutzen. Zudem erfolge die Verkehrsfreigabe der Grenzallee zwischen Neuköllnische Allee und Bergiusstraße mit zwei Spuren je Richtung.

Wegen der Arbeiten werden auch die Straßenflächen von der Grenzallee über die Bergiusstraße in Richtung Haberstraße gesperrt, hieß es von der Verwaltung. Autofahrer können die Umleitung über Neuköllnische Allee, Haberstraße und Grenzallee nutzen. Für Fußgänger und Radfahrer werde es weiterhin eine gesicherte Passiermöglichkeit über die Bergiusstraße geben.

Hintergrund der Arbeiten ist der 16. Bauabschnitt der A100, der die Verlängerung der Stadtautobahn vom Dreieck Neukölln bis zur Anschlussstelle am Treptower Park umfasst. Das 3,2 Kilometer lange Teilstück soll drei Anschlussstellen umfassen, die Bauzeit wird von der Verkehrsverwaltung bis voraussichtlich 2024 angegeben. Der erste Spatenstich war im Mai 2013. (Tsp)